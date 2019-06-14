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「標槍男神」鄭兆村鑽石賽連兩站奪牌　積分高居第二

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▲鄭兆村鑽石賽連兩站摘牌。（圖／翻攝自鄭兆村粉專）

▲鄭兆村鑽石賽連兩站摘牌。（圖／翻攝自鄭兆村粉專）

體育中心／綜合報導

上個月才在鑽石聯賽上海站中，飆出87公尺12奪銀牌並取得東京奧運門票的「標槍男神」鄭兆村，本月來到瑞典移訓，並在鑽石賽奧斯陸站擲出84公尺30，順利摘下銅牌，連兩戰都站上頒獎台，鄭兆村的鑽石賽積分也來到排名第二，和霍夫曼(Andress Hofmann)並列。

鄭兆村在2017年台北世大運中一擲驚人，以91公尺36成為亞洲紀錄人，後來一度陷入低潮，直到今年重整再出發，3月在新加坡田徑公開賽中以83公尺30破大會摘金，榮登亞洲第一，接著4月的亞錦賽更擲出86公尺72，直接晉級10月的世錦賽，還暫時登上世界第一。

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▲▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭兆村在5月底的國際田徑公開賽。（圖／記者季相儒攝）

5月的鑽石賽，鄭兆村在包括2017世大運銀牌霍夫曼、以94公尺44排名世界歷年第二的維特(Johannes Vetter)、2016里約奧運金銀牌羅哈勒(Thomas Rohler)、肯亞葉戈(Julius Yego)等「群星圍繞」的情況下，仍擲出87公尺12摘銀，僅次於霍夫曼的87公尺55。

上週鄭兆村飛往瑞典，並在14日參加鑽石賽奧斯陸站，六次試擲中僅第五次失敗，其他全都能維持水準在80公尺以上，最終他以84公尺30拿下銅牌，金牌為維特的85公尺27、銀牌為愛沙尼亞科特(Magnus Kirt)的84公尺74。

連兩站鑽石賽奪牌，鄭兆村目前積分來到13分（上海7分、奧斯陸6分），和霍夫曼並列，不過因霍夫曼在上海賽奪金，所以暫時排名第一，鄭兆村第二，接下來他將會在7月12日出賽鑽石聯賽摩洛哥站。

關鍵字： 標槍男神鄭兆村鑽石賽
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