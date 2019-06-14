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王柏融關鍵一擊助火腿攀上首位　14日戰巨人盼延續手感

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿13日與廣島鯉魚一役，延長10局下靠著王柏融價值連城的二壘安打逼和，也幫助火腿戰績拉升到太平洋聯盟首位，王柏融賽後表示，希望好手感延續下去。

廣島與火腿以1比1平手進入延長賽，10局上廣島靠著滿壘選到保送擠回超前分，10局下火腿馬上反擊，西川遥輝二壘安打後，再由王柏融掃出左外野直擊全壘打牆的二壘安打送回追平分，雙方最後以2比2握手言和。

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王柏融這支二壘安打鎖定廣島後援投手佛蘭蘇（Geronimo Franzua）152公里直球揮擊，他賽後透露，「當下只想把壘上跑者送回來。」

這1分對火腿很重要，逼和後也讓火腿戰績升上洋聯第一，王柏融開心地說，「自己的一棒可以幫助球隊升上首位覺得很開心。」其實這也是火腿自2016年以來，首度單獨暫居首位，監督栗山英樹也說，「大家都很努力才能勝利。」

其實王柏融在二壘安打前4打席1四壞、3三振打得悶，他坦言，「一開始有點想太多結果不如預期，那個打席轉換一下，盡量破壞打成界外球，希望今天的表現能延續到明天。」

火腿14日開始繼續在主場迎接讀賣巨人，火腿先發投手是以7勝暫居洋聯勝投王的有原航平，巨人則是洋投莫塞狄斯（Christopher Mercedes）掛帥主投，王柏融有望與陽岱鋼同場對決。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 日本火腿王柏融
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