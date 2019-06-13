騎士挖角大學女籃女教頭　擔任助理教練史上首例

▲騎士新任助理教練葛特萊布。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

為了給新接任騎士總教練的前密西根大學進攻大師貝萊因(John Beilein) 增添助手，騎士隊網羅加州大學柏克萊分校女籃總教練葛特萊布(Lindsay Gottlieb)。這是史上首次有大學女籃總教練直接被NBA球隊延攬，對於聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)的性別平權發展意義重大。

41歲的葛特萊布擁有猶太人血統，曾8年內7次率隊成功闖進NCAA全國賽，2013年還殺進4強，累計179勝89敗，也培育出不少WNBA球員。大學總教練年薪預估70多萬美元，而她預計將與騎士簽下4年合約，幫助貝萊因以及副總教練畢克斯達夫（J.B. Bickerstaff）。

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獲得騎士隊青睞之前，她就曾以勇士總管邁爾斯(Bob Myers)的訪客身份參觀練球，也參訪過快艇隊訓練營。葛特萊布將是NBA第8位擔任助理教練或是球員發展職位的女性。

「我很榮幸能夠影響年輕女性，啓發她們開拓視野，將理想實現。我將為騎士球團增添價值。」葛特萊布說。總教練貝萊因則說：「她非常重視球員發展和建立贏球文化，她在大學的戰績有目共睹。她對於我們球隊會議、練習和比賽的觀察，帶來相當大的價值。」

「葛特萊布教練擁有深度籃球知識、領導力和洞察力。她願意放下大學總教練一職，離開如此成功的球隊來到騎士，我們感到非常幸運。」騎士總管奧特曼(Koby Altman)說。