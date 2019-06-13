中職／王鴻程為衝突道歉：絕非本意，捍衛自己和球隊造成紛爭

▲王鴻程。（圖／截至CPBL TV）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟投手王鴻程12日在對統一獅的比賽中，對陳重羽頭部近身球二度引爆衝突，主審認為肢體動作過於激烈而將他趕出場，引起球迷的開罵，王鴻程今天（13日）在臉書發表聲明，行為與情緒所引發的後續效應致上歉意，造成衝突絕非本意。

比賽進行到6局下，兄弟以8比9落後，王鴻程2出局二三壘有人時對陳重羽投出頭部近身球，陳重羽當下碎唸有詞，投打雙方對峙引發板凳清空，主審記兩邊各一次警告

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王鴻程難掩激動情緒，三振掉陳重羽後振臂，甚至朝著統一獅休息室咆哮，再度引發板凳清空，連自家教練也看不下去，捕手教練陳智弘甚至對著他罵：「進去坐下啦！」王鴻程最後也因肢體動作過於激烈帶挑釁意味，而遭主審驅逐出場。

他在13日透過臉書發表聲明，「大家好，我是王鴻程，關於各界對於衝突事件的批評指教我如實收到了。

我想為我的行為與情緒所引發的後續效應致上歉意，造成衝突絕非我的本意。在爭冠的壓力下我好希望自己能盡一份心力，因此當投球的決心因失控球被誤解為惡意時，我想捍衛自己和球隊的心造成了紛爭。

在職業高關注、高標準下，這樣的場面無法成為孩子學習的標竿，這是讓我最難過的第一件事。

情緒管理是人一生的課題，而我過去一年花了許多功夫學習，這段日子很艱辛但我熬過來了。很遺憾的是努力了將近一年，用不放棄的態度爭取到重回球迷面前時，卻又跌了跤，這是讓我最難過的第二件事。

統一有許多我相當敬重的教練與前輩，曾在我有幸與他們合作打拼時給予我幫助，卻在與統一的君子之爭中引起爭端，這是我最難過的第三件事。

謝謝球團教練、管理在當下便給我耳提面命，好讓我謹記身為兄弟一員該有的紀律，我對棒球的熱情從來不曾因挫折而停歇，這是我成為職業選手之後的信念，我會更加努力、勇敢，學習在批評壓力底下成熟，讓這一刻成為我邁向生涯更佳的轉淚點，持續用熱情與毅力守護我最愛的球隊和棒球。

謝謝大家的關心」