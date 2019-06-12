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「甜瓜時代」留下陰影　尼克猶豫「梭哈」交易戴維斯

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▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

尼克準備在今年自由市場「大展拳腳」，不過有鑒於安東尼（Carmelo Anthony）「甜瓜時代」的失敗，他們正在猶豫，到底值不值得為鵜鶘全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）「梭哈」。

尼克內部正在為是否交易戴維斯而討論，根據《SportsNet New York》記者貝格利（Ian Begley）報導，他們主要考量是以2011年的安東尼交易案為借鏡，是否值得梭哈去促成這筆交易案。

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戴維斯現在的狀況跟當年的安東尼有否種程度上的類似。安東尼在進入合約的最後一年時，像金塊喊出「賣我」，而尼克正是當時的競爭者之一，最終以拉攏灰狼進行一筆13人大型三方交易，尼克放棄了錢德勒（Wilson Chandler）、費爾頓（Raymond Felton）、賈里納利（Danilo Gallinari）、莫茲戈夫（Timofey Mozgov）以及2014年首輪選秀權、2016年選秀權互換權利，才得到安東尼與畢拉普斯（Chauncey Billups）。

而根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬（David Griffin）希望透過戴維斯，換來「全明星球員、全明星潛值年輕球員以及2枚首輪選秀權」，也是筆要求對方梭哈的交易，不過沃納洛斯基認為，不會有一支球隊願意付出這麼大的代價，比較可行的方式是多方交易。

戴維斯的合約將在2019-20賽季到期，在今年1月鵜鶘開不出滿意的續約條件後，他的經紀團隊就開始放話要求交易，湖人原本有機會獲得這位6屆全明星前鋒，但他們提出的籌碼不足以吸引鵜鶘，除了尼克之外，傳言快艇、籃網也都對戴維斯非常感興趣。

▲尼克，安東尼（carmelo anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼（Carmelo Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 尼克安東尼戴維斯
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