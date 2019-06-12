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一壘審「背」著班尼坦迪捅刀　柯拉出來挺也遭趕出場

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▲▼柯拉（Alex Cora）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪總教練柯拉與子弟兵班尼坦迪一起被趕出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

波士頓紅襪12日主場迎戰德州遊騎兵，豆城軍頂不住遊騎兵的兇猛攻勢，以5比9敗下陣來，其中主力中外野手班尼坦迪（Andrew Benintendi）還以罕見的方式遭裁判驅逐出場，力挺子弟兵的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）上前抗議也一起被趕出了場。

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▲班尼坦迪背對遭趕出場。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

5下紅襪以3比6落後遊騎兵，班尼坦迪上場打擊面對遊騎兵先發投手朱拉多（Ariel Jurado），擊出一個平凡的游擊滾地球遭刺殺，轉身走回休息室時看起來是不滿意自己的表現，飆罵了髒話，沒想到被一壘審克拉帕薩（Vic Carapazza）聽到就被驅逐出場，柯拉趕緊上場向裁判抗議，不過也被主審赫南德茲（Angel Hernandez）給趕了出去。 

賽後班尼坦迪接受訪問表示，「這真的不是我預期的，我已經背對他（一壘審）要走回休息室了，沒想到他居然還能把我給趕出場。」班尼塔迪接著解釋，「我對主審前一個好球有些意見沒錯，但在下個打席我擊出滾地球遭刺殺後，我並沒有對著他罵，並且當時我離他有100英尺這麼遠，他根本聽不到，然後我就這樣背對著被吹出場了。」

柯拉則是對媒體說，「我必須要出去捍衛我的球員，而且我也不認同他們這樣的吹判，還有主審赫南德茲的好球帶尺度，這已經不是第一次赫南德茲的吹判遭到挑戰，因此我出去表達這樣的看法，之後我也被趕了出場。」

▲▼大聯盟裁判赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲導火線裁判赫南德茲過去爭議不斷。（圖／達志影像／美聯社）

賽後一壘審克拉帕薩並沒有向媒體透露為什麼將班尼坦迪趕出場。主審赫南德茲則表示，「班尼坦迪違反了一些比賽規範，不過在明天的報告出來之前，我不方便做詳細的說明。」

本場導火線赫南德茲過去就是惡名昭彰的裁判，過去《ESPN》曾針對球員進行調查，有高達22%的球員認為他是最爛的裁判，而在知名媒體《運動畫刊》民調中，赫南德茲也被球員票選為聯盟第3爛裁判。

關鍵字： MLB紅襪裁判班尼坦迪Andrew Benintendi柯拉Alex Cora
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