NBA冠軍戰／運彩看好勇士G6扳平　卻挺暴龍4比2封王

▲運彩看好G6勇士扳平戰局。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G5勇士成功以1分差成功續命，但卻折損了大將杜蘭特(Kevin Durant)，讓衛冕軍開心不起來，而接下來G6將回到甲骨文球場作戰，台灣運彩則開盤看好勇士，不過在預測系列戰玩法上，卻仍是看好暴龍可以4比2奪冠。

先前已經被逼到絕境的勇士，讓杜蘭特出戰來拯救戰局，確實他也幫助幫助勇士打出好的開局，無奈只出賽12分鐘，就再次受傷，而且還是比先前更嚴重的阿基里斯腱傷勢。但勇士成功延長戰線，接下來要回到主場開戰，運彩因此看好勇士能夠在主場在搶一勝，在讓分玩法上勇士讓2.5分，賠率1.75，暴龍受讓2.5分，賠率也是1.75。

請繼續往下閱讀...

有別於讓分的相同賠率，在不讓分玩法上，運彩開盤勇士獲勝賠率1.55，暴龍獲勝賠率1.95。勝分差玩法，勇士贏1至5分，賠率3.75、勇士贏6至10分，賠率4.25、勇士贏11至15分，賠率5.25；暴龍贏1至5分，賠率4.25、暴龍贏6至10分，賠率5.25、暴龍贏11至15分，賠率8.25。

第一節不讓分玩法，勇士獲勝賠率1.67，暴龍獲勝賠率1.85；上半場玩法運彩依舊看好衛冕軍，勇士獲勝賠率1.60，暴龍獲勝賠率1.93。雖然所有玩法都看好勇士會贏下G6，不過在系列戰正確結果玩法上，運彩卻看好暴龍會以4比2奪冠，賠率1.95，這是最低賠率，暴龍4勝3敗賠率則為2.70，勇士4勝3敗賠率2.85。

▲運彩力挺暴龍4比2封王。（圖／達志影像／美聯社）