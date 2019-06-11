現場看東京奧運可拍照錄影　但公開IG臉書等社群網站恐觸法

▲東京奧運有些觀賽相關規定得遵守。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／台北報導

2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，而國人所期待的台灣售票將在6月26日正式開賣，一律都採取網路報名，整體配票僅有3159張，1700張的單售票開放抽選；1400多張則為套票（票券和住宿套裝商品），不過有些相關規定也需要遵守以免觸法。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目（開／閉幕式、游泳、射箭、田徑、羽球、棒／壘球、籃球、足球、體操、柔道、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重），各場次和席次分配票數不定，單售票券（50000元以下）以及套裝商品採取刷卡支付，單售票券50000元以上則是匯款支付（目前僅有開幕式AB席）。

請繼續往下閱讀...

▼2020東京奧運商品發表會，奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

另外根據東京奧運委員會規定，票券購買採記名購票，需輸入詳盡個人資料，並禁止轉賣、行銷、廣告。觀賽時可以攝影、拍照、紀錄，但是僅供個人保存，不可以公開，也就是未經過奧委會同意，不可以公開在電視、網路、廣播以及社群媒體（臉書、IG等等）。

此規定一出也引發許多討論，包括已經拿到票券的日本民眾發現，票券上有「票券持有人須同意相關智慧財產權移轉至國際奧會、不得主張行使著作人格權」規定，認為此規定太嚴格．日本法律專家則認為，這是為了維護專播單位的權利。對於好不容易搶到票現場觀賽的朋友來說，不能上傳社群網站分享很可惜，不過目前一切還是要以東京奧委會規定為主，以免觸法。

另外在台灣購票資格部分，只要居住在台澎金馬者都可以購買，未成年者需要法定代理人或是監護人同意，目前相關賽程還未出爐，因此無法得知台灣選手會出賽的場次，僅有參考該競賽項目訂購，目前台灣選手中獲得奧運門票的，只有田徑標槍男神鄭兆村、射擊田家榛、吳佳穎。

▼東京奧運聖火火炬 。（圖／達志影像／美聯社）