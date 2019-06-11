日職／王柏融首打席敲安帶有2分打點　1局火腿5：1廣島

▲王柏融首打席敲安。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（11）日主場迎戰廣島，廣島推出野村祐輔掛帥先發；火腿派出上沢直之應戰，連3戰有安打的王柏融擔任先發第5棒鎮守左外野。1局上廣島2支安打得到1分先馳得點。1局下火腿前3棒出現2支安打、1次保送形成滿壘，中田翔一支二壘安打要到2分，王柏融接續敲出一壘安打也打回2分打點，1局，火腿5：1廣島。

1局上，廣島進攻，野間峻祥遭到三振，菊池涼介打穿二壘防線一壘安打，巴提斯塔（Xavier Batista）游擊後方小飛球遭接殺，鈴木誠也左外野二壘安打帶有1分打點，西川龍馬二壘小飛球遭接殺。

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1局下，火腿進攻，西川遙輝右外野一壘安打，大田泰示打穿中間防線一壘安打，近藤健介選到四壞保送擠成滿壘，中田翔左外野二壘安打帶有2分打點，王柏融球數1好2壞領先後擊出右外野一壘安打帶有2分打點，渡邊諒遭到三振，清宮幸太郎一壘反彈球野選上壘，王柏融遭封殺在二壘前，清水優心右外野一壘安打、跑者上三壘，中島卓也左外野一壘安打、一壘跑者試圖上三壘不及遭觸殺。

火腿上沢直之本季出賽9場，4勝2敗，防禦率3.55；廣島野村祐輔本季出賽10場，3勝2敗，防禦率4.08。

王柏融本季出賽46場，171打數繳出51支安打，2轟、23打點，打擊率0.298。

火腿本場先發打線如下，一棒中外野手西川遙輝，二棒右外野手大田泰示，三棒三壘手近藤健介，四棒一壘手中田翔，五棒左外野手王柏融，六棒二壘手渡邉諒，七棒指定打擊清宮幸太郎，八棒捕手清水優心，九棒游擊手中島卓也。