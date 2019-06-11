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低調退休不辦巡迴　帕克：因為穿的已經不是馬刺球衣

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▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

▲帕克（Tony Parker）與恩師馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

馬刺4冠皇朝「GDP」三劍客最後一人，帕克（Tony Parker）無預警在11日宣佈退休，當他被弟弟問到，為何不舉辦退休巡迴，他明瞭的回答，「因為我現在披的不是馬刺球衣」，依然心繫待了17年的聖安東尼奧。

帕克在總冠軍系列戰G5賽前無預警宣布退休，討論當然也被暴龍爭奪隊史首冠稀釋，而他接受《The Underfeated》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問時透露，自己並不後悔低調退休。

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帕克透露，弟弟問過他，「不像要和韋德（Dwyane Wade）、諾威茲基（Dirk Nowitzki）一樣半個退休巡迴嗎？」帕克直接回答，「不會，因為我現在穿的不是馬刺球衣。」

對於許多球迷來說，帕克效力馬刺的17年時光才是永恆的經典，期間獲選年度新秀第一隊、6次全明星、4次年度最佳陣容，幫助馬刺打下2003年、2005年、2007年、2014年總冠軍，其中2007年獲選為總冠軍MVP，無疑是NBA歷史成就最高的法國籍球員。

在馬刺三劍客另外兩人鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）宣佈退休後，帕克去年離開聖安東尼奧轉戰以2年1000萬美元加盟黃蜂，56場出賽都是板凳出發，場均17.9分鐘，貢獻9.5分、1.5籃板、3.7助攻。他的衰退在三分球表現最為明顯，近兩年三分球命中率皆在27%以下，合約還沒到期就率先宣佈退休，18年職業生涯場均為15.5分、2.7籃板、5.6助攻。

「我的角色跟他們不一樣，」帕克說道，「韋德最後還是穿回熱火球衣，諾威茲基則是整個生涯都守護著達拉斯，在發跡地結束職業生涯是最棒的方式。但我現在在夏洛特，所以我也沒那麼值得辦榮重的退休巡迴。」

儘管如此，帕克還是很感謝黃蜂球團，願意在他生涯末期給了他繼續打球的機會。「我很感謝夏洛特，給我一個這麼棒的機會，要在此感謝喬丹（Michael Jordan）、總管庫巴契克（Mitch Kupchak）以及總教練布雷戈（James Borrego），我在這裡認識了很多人，他們真的真的都對我很好。」

帕克的成就不止在NBA，國際賽場上也會法國立下許多汗馬功勞，從2000年U18歐錦賽金牌開始，歐洲盃2013年金牌、2001年銀牌、2005與2015年銅牌。帕克在2016年奧運資格賽就宣布，里約奧運結束後將從國家隊退休，而最後法國在八強賽67比92不敵西班牙，讓帕克抱憾卸下國家隊戰袍。

關鍵字： 帕克馬刺退休GDP
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