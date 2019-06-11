婕斯盃／王子維澳洲賽四強月底出征連五站　盼拼進世界前16

▲婕斯盃賽前記者會,王子維（右） 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日至30日熱烈開打，除了移師至臺北和平籃球館擴大舉辦外，更邀請丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、南韓李龍大，以及台灣的「麟洋組合」李洋／王齊麟等高手同台競技，羽球王子王子維更擔任婕斯盃大使。

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽11日舉辦賽前記者會，邀請好久不見的雅典奧運跆拳道金牌的陳詩欣，將象徵奧運聖火的勝利桂冠交接給婕斯盃大使王子維、許仁豪、李洋、王齊麟。其中去年王子維受到腰傷所苦，導致世界排名降至32名，不過剛在超級300賽澳洲公開賽打進四強。

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▼婕斯盃賽前記者會 ,左起為李洋、王齊麟、陳詩欣、王子維、許仁豪 。

王子維也創下本賽季最佳成績，「澳洲賽有所突破，從現在開始保持下去，是一個好的開始，腰的狀況還是差不多，在澳洲比賽的時候是還好，不過打完還是覺得有些不舒服，就還要再檢查，希望可以控制好。」

世界羽聯接下來的賽程滿檔，從7月2日開打的超級100賽加拿大公開賽、超級300賽美國公開賽、16日超級1000賽印尼公開賽、7月底還有超級750賽日本公開賽、超級500賽的泰國公開賽，賽程相當緊湊。王子維說，「最近就是在調整身體，因為月底一出去就要連打5站。」

王子維原本計畫如果印尼公開賽報名的話，「美國和加拿大就不去，但現在的排名比較尷尬，就還是先去打美國和加拿大站，如果印尼要從會外賽打起會很吃力，今年的排名想打到前16，如果可以進到16，這樣距離奧運達標也不會差太多，壓力就比較不會那麼大。」

▼羽球全團賽,王子維 。（圖／中華羽協提供）