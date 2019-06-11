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跟著裘爺發大財　李亦伸預測5場只中1場最強神秘力量

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▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

▲李亦伸無愧最強反指標，5場預測只猜中1場。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

記者張曜麟／綜合報導

原先取的總冠軍戰3比1絕對領先的暴龍，在G5回到主場作戰後卻不幸以1分差敗給勇士，讓金州軍團成功續命，在總冠軍戰期間各大專家都會做勝負預測，國內最有名籃球資深媒體人李亦伸也都做出預測，不過前5戰他只猜中1場，完全符合反指標，「東方神秘力量」美名可說當之無愧。

總冠軍戰G5勇士有著輸不得壓力，首節就轟了34分，半場打完也領先暴龍6分，儘管暴龍在決勝節靠著雷納德(Kawhi Leonard)獨拿10分一度反超，但最後關頭卻還是無法成功延續優勢遭到勇士反撲。而在本戰之前，李亦伸就鐵口預測暴龍會贏下比賽並成功在主場封王，但最終卻呈現不同的結果。

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李亦伸有著「最強反指標」、「東方神秘力量」等誇張的稱號，而他在總冠軍戰幾乎把這個特色發揮到極致，最一開始李亦伸直言勇士會以4比2奪冠，已經讓外界開始擔心勇士的狀況，在G1開打前李亦伸再次表示勇士會贏，果不其然最終暴龍擊退勇士開紅門，後面的G2他再次預測勇士會贏，但這次李亦伸成功猜中，不過這也是他目前在總冠軍戰唯一猜中的一場比賽。

G3的比賽，由於勇士有傷兵問題，導致戰況有不確定性，讓「糗爺」難定勝負，只是他在個人Youtube平台仍說到自己偏向看好勇士，比賽結果出來由暴龍取得勝利，G4他依舊認為勇士會贏，最後讓暴龍取得3比1的絕對領先，而到了G5賽前，因為暴龍取得極大優勢，李亦伸首次改口挺暴龍，結果暴龍卻輸球，「最強反指標」扮演的非常稱職。

誇張的是，因為先前杜蘭特(Kevin Durant)受傷，能否復出都是未知數，而在昨天李亦伸直言KD不會出賽，結果在今天比賽開打前，勇士宣布杜蘭特將會出賽，這也讓網友直呼李亦伸根本是明燈，還被調侃勇士最後的王牌就是李亦伸。

▲李亦伸篤定KD不會打G5。結果杜蘭特就復出了。（圖／翻攝自臉書／裘爺來了-李亦伸）

▲李亦伸篤定KD不會打G5。結果杜蘭特就復出了。（圖／翻攝自臉書／裘爺來了-李亦伸）

關鍵字： 勇士暴龍李亦伸
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