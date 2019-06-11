NBA冠軍戰／Drake見KD受傷抱頭懊惱　上前拍肩致意

▲德瑞克見杜蘭特受傷上前致意。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G5在多倫多再次開戰，本戰勇士迎來杜蘭特(Kevin Durant)的回歸，他也高效轟了11分，不過杜蘭特在第二節卻又弄傷右腿，最終只出賽12分鐘，而當他受傷時，先前不斷嘴砲的暴龍鐵粉德瑞克(Drake)卻感到非常沮喪，甚至還拍了杜蘭特肩膀給他打氣。

已經處在1比3絕對落後的勇士，為了避免讓暴龍G5封王，終於派出了杜蘭特來搶救戰局，確實他在開局就打得很強勢，還連續飆進三分彈，不過進入第二節，杜蘭特在一次進攻中準備突破，卻舊傷復發，傷及阿基里斯腱，憑藉隊友攙扶之下才緩緩走進休息室。

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Drake consoled Kevin Durant as he walked off in the second quarter. pic.twitter.com/05ZpHdL49l — ESPN (@espn) 2019年6月11日

面到勇士大將倒地，雖然一開始有些許暴龍球迷對他揮手再見，但不久後全場給予杜蘭特最大的掌聲，就連先前跟杜蘭特瘋狂噴垃圾話的暴龍全球推廣大使德瑞克見狀，也感到非常沮喪，甚至不敢相信自己的眼睛，表情顯得非常難過並且懊惱的抱頭，在杜蘭特經過的時候，德瑞克也不忘拍了一下杜蘭特的肩膀向他致意，而暴龍禁區悍將同時也是杜蘭特前隊友的伊巴卡也向前去摸了杜蘭特的頭並且關心。

其實德瑞克一直以來都跟許多NBA球員關係非常要好，其中還在身上刺了杜蘭特標誌性的35號，就可見他有多愛KD，但因為德瑞克是多倫多當地人，他最愛的球隊依舊只有暴龍，也才會在總冠軍戰期間跟勇士球員以及杜蘭特噴垃圾話。

▲杜蘭特阿基里斯腱受傷。（圖／CFP）