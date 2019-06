NBA冠軍戰／Drake見KD受傷抱頭懊惱　上前拍肩致意

▲德瑞克見杜蘭特受傷上前致意。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

總冠軍戰G5在多倫多再次開戰,本戰勇士迎來杜蘭特(Kevin Durant)的回歸,他也高效轟了11分,不過杜蘭特在第二節卻又弄傷右腿,最終只出賽12分鐘,而當他受傷時,先前不斷嘴砲的暴龍鐵粉德瑞克(Drake)卻感到非常沮喪,甚至還拍了杜蘭特肩膀給他打氣。

已經處在1比3絕對落後的勇士,為了避免讓暴龍G5封王,終於派出了杜蘭特來搶救戰局,確實他在開局就打得很強勢,還連續飆進三分彈,不過進入第二節,杜蘭特在一次進攻中準備突破,卻舊傷復發,傷及阿基里斯腱,憑藉隊友攙扶之下才緩緩走進休息室。

Drake consoled Kevin Durant as he walked off in the second quarter. pic.twitter.com/05ZpHdL49l