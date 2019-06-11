NBA冠軍戰／KD傷退表弟臨危受命　半場6分鐘高效轟9+5

▲卡森斯一上場就打出高效表現。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G5再次回到多倫多開戰，本戰杜蘭特(Kevin Durant)也終於回歸，不料他打到第二節又再次傷到右小腿，僅打12分鐘就退賽，勇士也派出了卡森斯(DeMarcus Cousins)上場征戰，「表弟」也不讓人失望，才出戰2分鐘就馬上攻下7分，命中率還是可怕的百分百。

勇士賽前宣布杜蘭特將回歸，讓戰況出現轉折，杜蘭特也展現火力連續在外線砍分，不料比賽進入第二節，他就在外圍準備突破時又傷到右小腿，最後還要由隊友攙扶才能下場，留下11分、2籃板的數據。只是他傷退後，原先外界認為勇士的殺傷力會降低，不過金州軍團派出卡森斯應戰，馬上就發揮奇效。

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卡森斯板凳出賽，上場後卻沒有需要熱機的問題，馬上就在禁區給予暴龍許多壓力，並且才短短的2分鐘，「表弟」就3投3中，以百分百的命中率連砍7分，完全頂替了杜蘭特的空缺，只是因為卡森斯本身也是經歷大傷後才回到戰場，勇士依舊不敢給他過多的出賽時間，最終半場打完卡森斯僅出賽6分18秒，但留下了9分、5籃板、1助攻、1抄截、1阻攻的全面數據，勇士也在輸不得的壓力下，半場取得62比56的領先。

▲KD再次傷退。（圖／CFP）