▲老爹歐提茲回到波士頓養傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）在家鄉多明尼加遭受槍擊，手術後雖然沒有生命危險，但傷勢依然嚴重。紅襪也非常夠義氣，派出專機前往多明尼加，把他接回波士頓接受更完善的照料。

「我們的醫療團隊和多明尼加的醫生確定他的傷勢依舊嚴重，但已穩定下來，能夠搭機回來波士頓接受進一步治療。」紅襪總裁甘迺迪（Sam Kennedy）說。在老爹離開當地醫療中心Clinica Abel Gonzalez遭受媒體包圍，但人員用白布隔離讓他順利坐上救護車直奔亞美利加國際機場。

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歐提茲回到波士頓後，預計將在1811年就創立，位在波士頓市區的麻省總醫院接受治療。 而在多明尼加當地的醫生表示，希望他能以最快的速度恢復，並且回復到過去的正常生活。

關於老爹的傷勢有不同說法，根據《CNN》報導當地警方發言人米吉亞(Felix Durán Mejia)表示子彈穿過他的胃部，肝臟有出血的狀況，他部分的腸子和膽囊也被移除。

