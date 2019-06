紅襪球團霸氣派專機接老爹　歐提茲赴波士頓接受治療

▲老爹歐提茲回到波士頓養傷。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)在家鄉多明尼加遭受槍擊,手術後雖然沒有生命危險,但傷勢依然嚴重。紅襪也非常夠義氣,派出專機前往多明尼加,把他接回波士頓接受更完善的照料。

「我們的醫療團隊和多明尼加的醫生確定他的傷勢依舊嚴重,但已穩定下來,能夠搭機回來波士頓接受進一步治療。」紅襪總裁甘迺迪(Sam Kennedy)說。在老爹離開當地醫療中心Clinica Abel Gonzalez遭受媒體包圍,但人員用白布隔離讓他順利坐上救護車直奔亞美利加國際機場。

歐提茲回到波士頓後,預計將在1811年就創立,位在波士頓市區的麻省總醫院接受治療。 而在多明尼加當地的醫生表示,希望他能以最快的速度恢復,並且回復到過去的正常生活。

關於老爹的傷勢有不同說法,根據《CNN》報導當地警方發言人米吉亞(Felix Durán Mejia)表示子彈穿過他的胃部,肝臟有出血的狀況,他部分的腸子和膽囊也被移除。



And there he goes. ⁦@davidortiz⁩ heading to Boston from the DR. It took about 20 minutes to get him on the plane #Wcvb #DavidOrtiz pic.twitter.com/yboK6Ty7JJ