NBA冠軍戰／杜蘭特G5強行復出　僅打12分鐘舊傷復發退場

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant）受傷退場。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

杜蘭特（Kevin Durant）右小腿拉傷缺席9場季後賽，在勇士1勝3敗絕境G5復出先發出賽拯救球隊，不料次節9分46秒一次進攻後再傷了右小腿，靠著隊友攙扶走回休息室，失望、憤怒交雜罵了一聲「F字」髒話，留下11分、2籃板數據，勇士39比35暫時領先。

Kevin Durant has left the game with a lower right leg injury. #NBAFinals pic.twitter.com/w2Ml2ju0lI 請繼續往下閱讀... June 11, 2019

2016年從雷霆帶槍投靠，杜蘭特幫助勇士締造二連霸並且兩年都拿下總冠軍MVP，不過今年的三連霸之路卻遭傷勢纏身，西區次輪G5右小腿拉傷缺席9場比賽，其中包含4場總冠軍戰勇士被暴龍逼到1勝3敗絕境。

杜蘭特G5「強行復出」，不過出賽12分鐘就在一次進攻上讓小腿舊傷復發，在柯瑞（Stephen Curry）以及防護員攙扶之下回到休息室，過程中失望憤怒情緒交雜，大聲的罵了一聲髒話，留下11分、2籃板的數據，勇士39比35暫時領先。

而暴龍明星後衛羅瑞（Kyle Lowry）在杜蘭特受傷之際，展現運動家精神，不僅向球迷示意冷靜不要鼓譟外，還在杜蘭特起身之後上前關心問候。

▲杜蘭特（Kevin Durant）傷癒復出先發出賽。（圖／達志影像／美聯社）