NBA冠軍戰／杜蘭特G5強行復出　僅打12分鐘舊傷復發退場

▲2019 NBA總冠軍G5,杜蘭特(Kevin Durant)受傷退場。(圖/CFP)

記者潘泓鈺/綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)右小腿拉傷缺席9場季後賽,在勇士1勝3敗絕境G5復出先發出賽拯救球隊,不料次節9分46秒一次進攻後再傷了右小腿,靠著隊友攙扶走回休息室,失望、憤怒交雜罵了一聲「F字」髒話,留下11分、2籃板數據,勇士39比35暫時領先。

Kevin Durant has left the game with a lower right leg injury. #NBAFinals pic.twitter.com/w2Ml2ju0lI