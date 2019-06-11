NBA冠軍戰／KD出戰　醫學專家擔心腳踝恐會撕裂

▲杜蘭特G5終於復出。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

與火箭系列戰G5受傷的杜蘭特(Kevin Durant)，睽違32天後終於在總冠軍戰G5復出，這也讓戰局出現不確定性，不過杜克大學的腳踝醫學專家帕爾克(Selene Parekh)談到了杜蘭特傷勢，認為KD復出並不會打得很高效，並且有著再次受傷風險，甚至有可能會造成撕裂。

先前小腿拉傷的杜蘭特不僅缺席了整個西區冠軍戰，就連總冠軍戰前4戰也缺賽，勇士更因此處在1比3的絕對落後，但在G5賽前勇士終於決定讓他出賽，只是帕爾克並不看好杜蘭特能夠在剛復出就有好表現，「從他受傷的影片來看，我相信那確實是阿基里斯腱的傷勢。」帕爾克還說道，若這是例行賽期間，杜蘭特絕對會繼續休戰。

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「在杜蘭特復出的第一戰，我認為他不會打得很有效率，杜蘭特的速度、靈活性、機動性以及出場時間都會受到影響，這會影響到在場上的表現，包括突破以及三分投射都會被影響。」可見帕爾克對於KD強行出賽的情況並不看好。

已經缺賽32天的杜蘭特，外界都很懷疑他的傷勢，帕爾克也對於小腿拉傷這樣的傷病給出解釋，「小腿是人體很有趣的一部分，他的區域很大也很強壯，但就像腿筋一樣，需要時間來康復，不然會變成永久性的傷害。」隨後帕爾克也談到若KD打越久，情況就會越糟糕，「考慮到比賽重要性，KD一定會想辦法撐過，但隨著疲勞以及脫水出現，特別在第三以及第四節，杜蘭特可能會再次傷到小腿，出現更嚴重的拉傷，若發立出問題，就會有撕裂的風險。」

▲醫學專家不好看杜蘭特G5有好表現，甚至有受傷風險。（圖／CFP）