NBA冠軍戰／杜蘭特G5復出救勇士？　柯爾透露練球良好有望出賽

▲杜蘭特（Kevin Durant）有望G5復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士三連霸之路被暴龍逼到1勝3敗絕境，將在台灣時間11日上午9：00進行的G5傳出好消息，總教練柯爾（Steve Kerr）宣布，因傷缺席9場比賽的2屆總冠軍MVP杜蘭特（Kevin Durant）賽前練球狀況良好，列為game time decision，開賽前決定是否出賽，意味著杜蘭特有望此刻復出。

2016年從雷霆帶槍投靠勇士後，連續兩年幫助勇士締造二連霸，並且連莊總冠軍系列賽MVP，杜蘭特今年卻在關鍵時刻受傷，自5月8日西區次輪G5小腿拉傷後，一連缺席9場季後賽，其中包含4場的總冠軍戰。

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勇士總教練柯爾昨天表示，杜蘭特的練球狀況還沒到位，要在今天賽前訓練後才決定能否復出。就在台灣時間11日凌晨，柯爾受訪表示，杜蘭特練球一切順利，列為game time decision，意味著比賽開打前一刻決定能否出賽。

根據《The Athletic》知名記者艾米克（Sam Amick）報導，杜蘭特G4沒有忍痛上陣，眼看暴龍聽牌，讓勇士休息室出現「雜音」，其他球員不滿杜蘭特能夠跟著練球，卻不能向湯普森（Klay Thompson）、魯尼（Kevon Looney）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）一樣強行復出，忍痛奮戰。

勇士高層很快地就出面滅火，向其他球員解釋，杜蘭特能否出賽不是由他自己決定，而是要看他的訓練師塞布里尼（Rick Celebrini）的評估而決定，在塞布里尼同意他上場之前，這幾場缺席的比賽，也會影響到可以選擇投入自由市場的杜蘭特其身價。

杜蘭特2016-17賽季帶槍投靠勇士後拿下2017、2018年2座冠軍，並且兩年都獲得總冠軍戰MVP，今年受傷之前季後賽場均投籃命中率高達51.3%，攻下聯盟最多的34.2分。歷史上總冠軍戰僅有一次1勝3敗逆轉奪冠，那就是2016年騎士逆轉勇士。