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東京奧運台灣整體配票3159張　棒球分到600張16項目最多

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▲明年12強棒球分組預賽於11月在台灣舉行。（圖／記者黃克翔攝）

▲世界12強棒球賽於11月在台灣舉行。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝孟儒／台北報導

2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，而國人所期待的台灣售票將在6月26日正式開賣，一律都採取網路報名，整體配票僅有3159張，1700張的單售票開放抽選；1400多張則為套票（票券和住宿套裝商品），國人關心的棒球項目則分到600張。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目（開／閉幕式、游泳、射箭、田徑、羽球、棒／壘球、籃球、足球、體操、柔道、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重），各場次和席次分配票數不定，最熱門的開幕式台灣僅有配到57張、閉幕式40張，大家詢問度很高的籃球228張、網球108張。

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台灣選手重點項目的羽球496張、射箭210張、舉重50張、體操16張；游泳、田徑、棒／壘球、足球、柔道、桌球、跆拳道、排球合計1954張，其中棒球配票600張、田徑加上馬拉松250張左右、壘球不到50張、足球約100張，游泳更是不到20張。

▼世界12強棒球賽記者會。（圖／記者歐建智攝）

▲世界12強棒球賽記者會。（圖／記者歐建智攝）

大家很關心的中華棒球隊，能否睽違前兩屆奧運（未辦理）之後再進入奧運殿堂，11月開打的世界12強棒球賽就很關鍵，12強棒球賽由中華與韓國、澳洲競爭1個亞太區奧運資格，依3隊誰的名次較高取得資格，預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，韓國與古巴、澳洲及加拿大同一組。

若中華、韓國與澳洲都無法打進複賽6強，世界棒壘總會日前表示，12強賽就不會有亞太區的奧運資格，這一個奧運名額將會留到明年的奧運最終資格賽產生。不過無論中華隊是否能夠打進奧運，對於棒球迷來說，能夠近距離看到奧運賽事，也是相當值得。

▼2020東京奧運商品發表會，奧運射擊代表選手田家臻（右三）、吳佳穎（右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2020東京奧運商品發表 奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

本次售票採兩種方式，一是6月26日下午2點起至7月26日下午2點止開賣的單售票券，約有1700張，必須先加入JTB台灣會員，僅限居住台澎金馬地區民眾購買，請上JTB台灣東京奧運商品專頁登記票券抽選，在期限內登記即可，預計在8月26日公布結果，再視票況開放第二波抽選（預計在9月中下旬）。

第二種售票則是套裝商品，7月1日下午2點起開放報名，不須抽選、售完為止，共有四種住宿加賽事方案可選，最熱門的為2晚住宿和2場賽事，不過不能選擇觀賽場次。第一種和第二種售票方式不能同時購買，必須分開下訂，下訂完成也不代表購票成功，單售票券要等抽選結果、套裝商品則要等待審核。

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▼東京奧運聖火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東京奧運聖火 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 東京奧運
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