U18對抗賽／高一重砲、強投對決　李展毅砲轟潘文輝

▲U18藍白對抗賽，李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽，備受期待的高一強打少年李展毅在歷經打擊小低潮兩戰僅敲出1支安打後，此戰面對國內青棒最速男潘文輝轟出全壘打。

李展毅在玉山盃演出雙響砲，教練團看好他的實力，也想在這次U18對抗賽觀察他對速球的掌握能力，他前2場發揮不是很好，他坦言，「最近狀況不好，對到潘文輝時，心想上一打席三振他都投直球，所以換我打時，就想說他丟了就要打了，感覺全壘打是亂揮揮到的。」

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李展毅坦言，「這裏全部都是怪物，互相學習，能學就學，剩下的出賽機會也要好好把握。」他也檢討，最近揮棒確實延伸的部分還要再加強。

潘文輝挨轟後露出苦笑，賽後透露，「這是高中第一次被轟。」其實他最近兩次登板速度展現沒有玉山盃那麼好，此戰速度仍維持145公里以上，但挨5安打失4分，是近期內容較差的表現。

不過總教練周宗志表示，「他被全壘打是好事，沒有一個投手不會被全壘打，他從鋁棒聯賽、東岸聯盟、玉山盃都很順，現在他直球仍有一定的速度，但位置已經開始偏向紅中，這就是他要學習的地方，雖然這場比賽他有失分，但是這是很好的經驗，未來還有可能在正式比賽遇到類似的情況，這個經驗可以讓他學習成長。」

▲U18藍白對抗賽，潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）