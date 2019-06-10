運動雲

>

U18對抗賽／高一重砲、強投對決　李展毅砲轟潘文輝

ETtoday運動雲

▲U18藍白對抗賽，李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽，備受期待的高一強打少年李展毅在歷經打擊小低潮兩戰僅敲出1支安打後，此戰面對國內青棒最速男潘文輝轟出全壘打。

李展毅在玉山盃演出雙響砲，教練團看好他的實力，也想在這次U18對抗賽觀察他對速球的掌握能力，他前2場發揮不是很好，他坦言，「最近狀況不好，對到潘文輝時，心想上一打席三振他都投直球，所以換我打時，就想說他丟了就要打了，感覺全壘打是亂揮揮到的。」

請繼續往下閱讀...

李展毅坦言，「這裏全部都是怪物，互相學習，能學就學，剩下的出賽機會也要好好把握。」他也檢討，最近揮棒確實延伸的部分還要再加強。

潘文輝挨轟後露出苦笑，賽後透露，「這是高中第一次被轟。」其實他最近兩次登板速度展現沒有玉山盃那麼好，此戰速度仍維持145公里以上，但挨5安打失4分，是近期內容較差的表現。

不過總教練周宗志表示，「他被全壘打是好事，沒有一個投手不會被全壘打，他從鋁棒聯賽、東岸聯盟、玉山盃都很順，現在他直球仍有一定的速度，但位置已經開始偏向紅中，這就是他要學習的地方，雖然這場比賽他有失分，但是這是很好的經驗，未來還有可能在正式比賽遇到類似的情況，這個經驗可以讓他學習成長。」

▲U18藍白對抗賽，潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽潘文輝李展毅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

尷尬的瞬間！兄弟守備也出狀況，小白球不知該落入誰手 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 七局上

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

金酒震撼不再冠名贊助SBL　職籃恐陷更大危機

「老爹」中彈意識清楚　向醫生呼救：拜託不要讓我死

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

讀者回應

﻿

最新新聞

1華南青少棒　10日台北市遭淘汰

2東京奧運台灣配票　棒球分到600張最多

3這兩人很好笑　高國慶推薦明星賽

4領導力強大　鄭宗哲內野施展魔法

5婉拒中華隊　高國慶笑自己太老

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2金酒震撼彈　第17季不再冠名SBL

3老爹中彈　呼救：拜託不要讓我死

4勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

5法網納達爾稱王奪第12冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366