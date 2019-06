好消息！「老爹」手術成功　紅襪供所有資源協助康復

▲紅襪傳奇「老爹」遭槍擊,經手術已無大礙。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)10日在家鄉多明尼加遭槍擊,經過緊急送醫治療後,目前已經成功完成手術,歐提茲已經沒有生命危險。紅襪球團也發出聲明,願意提供所有資源協助他康復。

根據《美聯社》報導,歐提茲在首都聖多明哥的一家酒吧中彈,槍擊案發生後立即被送往當地Clinica Abel González診所進行治療。報導中指出,歐提茲遭到一名騎著摩托車的男子伏擊,在近距離從他背部開槍。

多明尼加記者索德維拉(Dionisio Soldevila)引述急診室醫生說法,歐提茲身體腹部被子彈打中,子彈從下背部左側貫穿到腹部左側,好消息是子彈並沒有擊中任何器官,歐提茲在送往醫院的途中意識清楚,在手術進行前,還向醫生求救:「拜託不要讓我死,我是好人。」

根據《ESPN》報導,紅襪隊在得知歐提茲遭遇槍擊案時,立即表示願意提供私人醫療飛機,以便在必要時將他帶到美國接受進一步的治療。同時聲明稿中表示,將會向歐提茲家人提供所有資源來協助他康復。

起初這起槍擊案被認為是竊盜案,不過多明尼加警方表示這不是一起竊盜案,目前警方仍持續調查,希望盡快釐清犯案動機,同時也呼籲民眾不要透過社群網站散佈假消息。

根據現場目擊者的手機影片,開槍的兇嫌當場被民眾制伏,並遭到一群民眾圍毆,一群人對他拳打腳踢,把兇嫌打到頭破血流、滿臉是血,隨後他也被警方帶回偵訊。

Footage of the man who shot David Ortiz in Dominican Republic being beaten and cursed out by locals. pic.twitter.com/gfnF7LKJie