好消息！「老爹」手術成功　紅襪供所有資源協助康復

▲紅襪傳奇「老爹」遭槍擊，經手術已無大礙。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）10日在家鄉多明尼加遭槍擊，經過緊急送醫治療後，目前已經成功完成手術，歐提茲已經沒有生命危險。紅襪球團也發出聲明，願意提供所有資源協助他康復。

根據《美聯社》報導，歐提茲在首都聖多明哥的一家酒吧中彈，槍擊案發生後立即被送往當地Clinica Abel González診所進行治療。報導中指出，歐提茲遭到一名騎著摩托車的男子伏擊，在近距離從他背部開槍。

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多明尼加記者索德維拉（Dionisio Soldevila）引述急診室醫生說法，歐提茲身體腹部被子彈打中，子彈從下背部左側貫穿到腹部左側，好消息是子彈並沒有擊中任何器官，歐提茲在送往醫院的途中意識清楚，在手術進行前，還向醫生求救：「拜託不要讓我死，我是好人。」

根據《ESPN》報導，紅襪隊在得知歐提茲遭遇槍擊案時，立即表示願意提供私人醫療飛機，以便在必要時將他帶到美國接受進一步的治療。同時聲明稿中表示，將會向歐提茲家人提供所有資源來協助他康復。

起初這起槍擊案被認為是竊盜案，不過多明尼加警方表示這不是一起竊盜案，目前警方仍持續調查，希望盡快釐清犯案動機，同時也呼籲民眾不要透過社群網站散佈假消息。

根據現場目擊者的手機影片，開槍的兇嫌當場被民眾制伏，並遭到一群民眾圍毆，一群人對他拳打腳踢，把兇嫌打到頭破血流、滿臉是血，隨後他也被警方帶回偵訊。