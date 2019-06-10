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恩卡納辛恩敲400轟　近7季平均32轟火力最兇

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▲恩卡納辛生涯第二次單局兩轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩卡納辛恩轟雙響砲，生涯400轟達陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手10日以6轟重創天使投手群，其中重砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）演出單場雙響砲，達成生涯400轟里程碑，成為大聯盟史上第56位達400轟里程的打者，終場幫助球隊以6比3贏球。

恩卡納辛恩成為現役第3位生涯400轟的球員，排名在天使老將普侯斯（Albert Pujols）的644轟，以及老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）的468轟之後，恩卡納辛恩以400轟排名史上第56位，下一步要追逐名人堂球星史奈德（Duke Snider）的407轟。

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此外，恩卡納辛恩生涯打點數也突破1200分大關，是多明尼加籍現役球員中，第4位達400轟紀錄的球員，前3位分別是普侯斯、卡布雷拉和大都會隊卡諾（Robinson Cano）。

值得一提的是，自2012年賽季至今，恩卡納辛恩累積283轟、敲進810分打點，過去7個賽季平均每季貢獻至少32轟，是全大聯盟唯一，可說是聯盟火力輸出最穩定的重砲手。

「太多全壘打和打點了，」恩卡納辛恩表示，「我從來沒有預期會有這樣的數字，唯一能做的就是繼續努力下去，保持專注並盡最大努力來幫助球隊贏球。」

關鍵字： 水手恩卡納辛恩
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