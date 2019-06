恩卡納辛恩敲400轟　近7季平均32轟火力最兇

▲恩卡納辛恩轟雙響砲,生涯400轟達陣。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

水手10日以6轟重創天使投手群,其中重砲恩卡納辛恩(Edwin Encarnacion)演出單場雙響砲,達成生涯400轟里程碑,成為大聯盟史上第56位達400轟里程的打者,終場幫助球隊以6比3贏球。

恩卡納辛恩成為現役第3位生涯400轟的球員,排名在天使老將普侯斯(Albert Pujols)的644轟,以及老虎卡布雷拉(Miguel Cabrera)的468轟之後,恩卡納辛恩以400轟排名史上第56位,下一步要追逐名人堂球星史奈德(Duke Snider)的407轟。

Another day, another dinger. That's also career RBI number for Edwin Encarnación. #TrueToTheBlue pic.twitter.com/L3mVWRQD8W