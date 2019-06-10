NBA冠軍戰／杜蘭特不在板凳加油遭砲轟　記者解釋是聯盟規定

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士看板球星杜蘭特（Kevin Durant）因為小腿拉傷，總冠軍系列賽4場都缺席，且比賽前間沒有坐在板凳席，成為外界砲轟的對象。不過籃球記者以及籃網前鋒達德利（Jared Dudley）都出面聲援杜蘭特，向外界球迷解釋不坐板凳席，是因為聯盟政策非杜蘭特態度不佳。

前兩年幫助勇士二連霸，並且連莊總冠軍MVP的杜蘭特，自西區次輪G5小腿拉傷後一連缺席了9場比賽，其中包含4場總冠軍系列戰。在勇士被暴龍逼到1勝3敗絕境後，外界各種指責聲音充斥。

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對於推特眾多球迷批評杜蘭特沒出賽卻沒出現在板凳席，《San Francisco Chronicle》記者藍托尼歐（Connor Letourneau）在總冠軍G5前夕10日撰文解釋，這是聯盟政策問題，比賽期間杜蘭特在休息室內接受治療，按照規定他不能坐在板凳席，加上13人出賽名單才能夠坐在板凳席，其餘的都得待在休息室。

杜德利進一步在推特上解釋道，藍托尼歐只說對了一半，按照規定板凳席只能坐13名球員，但受傷的球員能夠坐在板凳席後方的觀眾席，這是聯盟為了保護受傷的球員，避免遭到場上球員撞傷導致二次傷害。

杜蘭特昨天隨著球隊來到多倫多備戰總冠軍G5，進行一些訓練，也是他受傷之後的首次對抗訓練，總教練柯爾宣布他明天出賽存疑。總教練柯爾（Steve Kerr）稍早宣布杜蘭特G5出賽存疑，將在明天賽前訓練後評估，確認能否出賽。

2016-17賽季杜蘭特拋棄雷霆帶槍投靠勇士後拿下2017、2018年2座冠軍，並且兩年都獲得總冠軍戰MVP，今年受傷之前季後賽場均投籃命中率高達51.3%，攻下聯盟最多的34.2分。歷史上總冠軍戰僅有一次1勝3敗逆轉奪冠，那就是2016年騎士逆轉勇士。