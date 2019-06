NBA冠軍戰／前役遭肘臉爆血斷牙　范弗利特G5將戴牙套出征

▲范弗利特(Fred VanVleet)遭肘擊倒地。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

暴龍替補後衛范弗利特(Fred VanVleet)G4遭李文斯頓(Shaun Livingston)意外肘擊眼角爆血並被打斷牙,所幸經過檢查後沒有腦震盪症狀,10日的總冠軍G5照常出賽,不過他將帶著牙套出賽。

「我一回家就前往醫院進行CT檢查,先確認臉部有沒有其他骨折或碎骨,」范弗利特說道,「接著我再去看牙醫,到家後倒頭就睡。這是個很罕見的play,很不幸地我被打中臉,所以接下來的比賽我必須帶著牙套,我想比賽過程中我會不小心把它吐出來,我會努力控制它的。」

Fred VanVleet had to get some repairs done after taking an elbow to the face by Shaun Livingston. pic.twitter.com/RFcrXDDa66