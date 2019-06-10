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NBA冠軍戰／前役遭肘臉爆血斷牙　范弗利特G5將戴牙套出征

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▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲范弗利特（Fred VanVleet）遭肘擊倒地。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）G4遭李文斯頓（Shaun Livingston）意外肘擊眼角爆血並被打斷牙，所幸經過檢查後沒有腦震盪症狀，10日的總冠軍G5照常出賽，不過他將帶著牙套出賽。

「我一回家就前往醫院進行CT檢查，先確認臉部有沒有其他骨折或碎骨，」范弗利特說道，「接著我再去看牙醫，到家後倒頭就睡。這是個很罕見的play，很不幸地我被打中臉，所以接下來的比賽我必須帶著牙套，我想比賽過程中我會不小心把它吐出來，我會努力控制它的。」

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根據《The Athletic》記者寇瑞恩（Eric Koreen）報導，范弗利特經檢查後沒有腦震盪跡象，G5能夠照常出賽，不過接下來都必須帶著牙套打球，而且他並不喜歡戴牙套。

這位3年級後衛總冠軍戰表現出色，一掃東區冠軍系列戰的低迷表現，平均上場33.4分鐘，投籃命中率45.2%，三分球也有34.8%的水準，貢獻12.8分。

關鍵字： 暴龍范弗利特NBA冠軍戰
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