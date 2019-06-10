目送球出牆被邦格納嗆跑起來　孟西回嗆：那你去海裡撿球

▲道奇孟西開轟目送球出牆，惹怒巨人先發邦格納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇與巨人的世仇大戰總是充滿了激情，10日雙方交手道奇孟西（Max Muncy）轟出一支大號全壘打，他目送球出牆的舉動，惹怒巨人先發邦格納（Madison Bumgarner），兩人隨即在場中起口角。

此戰首局上面對先發邦格納，第2棒的孟西相中一顆偏高的二縫線速球，一棒掃出右外野大牆，這支大號全壘打讓孟西停下腳步，看著小白球直接落入海中。邦格納身為棒球傳統派的代表，顯然很不爽孟西如此挑釁的舉動，兩人在場中直接吵了起來。

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孟西賽後受訪表示，「邦格納要我不要在那邊看球，給我跑起來。而我只是告訴他：『如果不想要我看著球，那就去把球從海裡撿出來。』」邦格納則表示，「做好你該做的事，我也會做好我的事。」

針對孟西開轟挑釁動作，邦格納說：「我想更多的是，我就應該讓這些孩子們，但我無法一本正經的說，而我就是做不到，他們想讓每個人都成為他們自己，而我也只是做自己，這就是我。」

孟西開局這發陽春砲價值連城，自此之後，道奇就未曾再從邦格納手中拿下分數，不過道奇先發布勒（Walker Buehler）表現更為出色，主投7局無失分飆出9次三振，最後簡森（Kenley Jansen）關門守住勝利，終場道奇就以1比0在這場世仇大戰中勝出。