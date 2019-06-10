運動雲

>

目送球出牆被邦格納嗆跑起來　孟西回嗆：那你去海裡撿球

ETtoday運動雲

▲道奇孟西開轟目送球出牆，惹怒巨人先發邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇孟西開轟目送球出牆，惹怒巨人先發邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇與巨人的世仇大戰總是充滿了激情，10日雙方交手道奇孟西（Max Muncy）轟出一支大號全壘打，他目送球出牆的舉動，惹怒巨人先發邦格納（Madison Bumgarner），兩人隨即在場中起口角。

此戰首局上面對先發邦格納，第2棒的孟西相中一顆偏高的二縫線速球，一棒掃出右外野大牆，這支大號全壘打讓孟西停下腳步，看著小白球直接落入海中。邦格納身為棒球傳統派的代表，顯然很不爽孟西如此挑釁的舉動，兩人在場中直接吵了起來。

請繼續往下閱讀...

孟西賽後受訪表示，「邦格納要我不要在那邊看球，給我跑起來。而我只是告訴他：『如果不想要我看著球，那就去把球從海裡撿出來。』」邦格納則表示，「做好你該做的事，我也會做好我的事。」

針對孟西開轟挑釁動作，邦格納說：「我想更多的是，我就應該讓這些孩子們，但我無法一本正經的說，而我就是做不到，他們想讓每個人都成為他們自己，而我也只是做自己，這就是我。」

孟西開局這發陽春砲價值連城，自此之後，道奇就未曾再從邦格納手中拿下分數，不過道奇先發布勒（Walker Buehler）表現更為出色，主投7局無失分飆出9次三振，最後簡森（Kenley Jansen）關門守住勝利，終場道奇就以1比0在這場世仇大戰中勝出。

關鍵字： 邦格納道奇巨人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

熱門新聞

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

法網／納達爾93勝奪12冠　數字看紅土之王有多可怕

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

讀者回應

﻿

最新新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2賈德納摔盔糗被打臉　縫6針無法進食

3陳雨菲澳洲站奪冠　戴資穎球后不影響

4洋基為保美東龍頭　計劃交易補先發

5U18對抗賽第三戰　王彥程對余謙

熱門新聞

1法網納達爾稱王奪第12冠

2法網從數字看紅土之王有多可怕

3索沙返韓首戰被打爆　吞3轟丟8分

4「轟天雷」重現　統一等布雷回鍋

5勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366