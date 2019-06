目送球出牆被邦格納嗆跑起來　孟西回嗆：那你去海裡撿球

▲道奇孟西開轟目送球出牆,惹怒巨人先發邦格納。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

道奇與巨人的世仇大戰總是充滿了激情,10日雙方交手道奇孟西(Max Muncy)轟出一支大號全壘打,他目送球出牆的舉動,惹怒巨人先發邦格納(Madison Bumgarner),兩人隨即在場中起口角。

此戰首局上面對先發邦格納,第2棒的孟西相中一顆偏高的二縫線速球,一棒掃出右外野大牆,這支大號全壘打讓孟西停下腳步,看著小白球直接落入海中。邦格納身為棒球傳統派的代表,顯然很不爽孟西如此挑釁的舉動,兩人在場中直接吵了起來。

孟西賽後受訪表示,「邦格納要我不要在那邊看球,給我跑起來。而我只是告訴他:『如果不想要我看著球,那就去把球從海裡撿出來。』」邦格納則表示,「做好你該做的事,我也會做好我的事。」

針對孟西開轟挑釁動作,邦格納說:「我想更多的是,我就應該讓這些孩子們,但我無法一本正經的說,而我就是做不到,他們想讓每個人都成為他們自己,而我也只是做自己,這就是我。」

孟西開局這發陽春砲價值連城,自此之後,道奇就未曾再從邦格納手中拿下分數,不過道奇先發布勒(Walker Buehler)表現更為出色,主投7局無失分飆出9次三振,最後簡森(Kenley Jansen)關門守住勝利,終場道奇就以1比0在這場世仇大戰中勝出。

Bumgarner vs. The Dodgers tends to get a little heated: pic.twitter.com/WSMPwWEEkX