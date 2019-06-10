NBA冠軍戰／勇士絕境！杜蘭特G5出賽存疑　賽前評估再決定

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士三連霸之路被暴龍逼到1勝3敗絕境，總教練柯爾（Steve Kerr）在G5前夕，宣佈2屆總冠軍MVP杜蘭特（Kevin Durant）「出賽存疑」，明天賽前訓練評估再決定是否出賽。

杜蘭特在西區次輪G5小腿拉傷後，已經缺席9場比賽，其中包含總冠軍戰的4場比賽，昨天隨著球隊來到多倫多備戰總冠軍G5，進行一些訓練，也是他受傷之後的首次對抗訓練，總教練柯爾宣布他明天出賽存疑。

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「他今天要做的訓練還沒完成，明天還有更多的評估等著他，結束之後才知道他能否上場。」柯爾向《ESPN》記者弗雷戴爾（Nick Friedell）說道。

弗雷戴爾透露，杜蘭特是今天勇士第一個從休息室走出去練球的，也是第一個回來的，他的右小腿和阿基里斯腱部位纏繞著兩袋冰袋。

杜蘭特2016-17賽季帶槍投靠勇士後拿下2017、2018年2座冠軍，並且兩年都獲得總冠軍戰MVP，今年受傷之前季後賽場均投籃命中率高達51.3%，攻下聯盟最多的34.2分。歷史上總冠軍戰僅有一次1勝3敗逆轉奪冠，那就是2016年騎士逆轉勇士。