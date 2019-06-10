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法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

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▲納達爾奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

法網最終男單決賽，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)以6比3、5比7、6比1、6比1擊敗「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)，拿下第12座法網冠軍，在巴黎仍舊無懈可擊。

比賽一如預期兩人展開暴力底線對決，但在第5局兩人在網前短兵相接，蒂姆中間拉開角度轟出致勝球，再來一記高壓扣殺成功破發3比2。沒想到納達爾下一局回敬破發，一開賽失誤較多的蠻牛也穩定下來，給蒂姆帶來威脅，隨後再破發6比3拿下首盤。

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第2盤雙方一路拉鋸都沒能破發，雖然納達爾發球和得分率較佳，但蒂姆13個致勝球表現較佳，7次非受迫性失誤也比較好。6比5領先後，他在關鍵時刻與納達爾底線對抽，角度拉大後造成納達爾失誤成功破發，7比5拿下第2盤。

和之前相同，蒂姆一破發納達爾也跟著破，第3盤納達爾不僅3破發球局，自己的3個發球局都是Love Game做收重新找回主宰力，發球得分率高達百分之百6比1收下，彷彿正在宣告蒂姆想接班還得再等等。第4盤納達爾延續氣勢，依舊打得非常強勢，6比1拿下第4盤收下冠軍。

納達爾此役僅被破發2次，轟出38記致勝球，尤其是在第2盤被破發後立刻找回狀態，展現強悍心理素質。今年納達爾狀況不穩，紅土賽季蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納男網賽和馬德里大師賽都沒能奪冠，直到羅馬大師賽才開胡。來到法網，再度一掃外界憂慮，捍衛紅土之王的頭銜。單一大滿貫賽事12冠，也續寫網壇紀錄。

蒂姆今年曾在巴塞隆納擊敗納達爾，加入喬科維奇(Novak Djokovic)的行列，成為唯二4次在紅土擊敗納達爾的球員。第4次在巴黎挑戰紅土之王，雖然沒有像前三次一樣一盤未得，但仍舊無法跨越這道高牆。納達爾拿下第18座大滿貫冠軍，距離亦敵亦友的費德勒(Roger Federer)僅有2冠之差。

▲納達爾奪冠 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網納達爾
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