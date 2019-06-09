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日職／王柏融4支1打擊率些微下修　阪神9下再見安氣走火腿

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融被自打球擊中。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿王柏融打擊率下修至0.298。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（9）日作客阪神三連戰的最後一場。王柏融擔任先發三棒鎮守左外野，總計5打席敲出1支安打、1次四壞保送，打擊率下修至0.298。火腿儘管靠著大田泰示的2分砲在內比賽中兩度領先，不過都被阪神虎扳平，最終阪神在9下靠著代打原口文仁敲出再見安打以4比3氣走火腿，避免交流戰遭對手橫掃。

火腿在3上靠著安打串連先馳得點取得1分，4下阪神也用3支安打討回顏面戰成平手，6上大田泰示轟出2分砲讓火腿再度取得超前，不過7下阪神3支安打外加火腿捕手的傳球失誤連得2分扳平戰局。9下阪神2出局後，高山俊、北條史也接續敲安進佔二、三壘，換上代打原口文仁擊出中外野安打拿下比賽勝利。

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火腿今天全隊繳出13支安打以及選到4次保送，不過火力無法連貫，全場只得到3分 ，其中2分還是靠大田泰示的全壘打所得到；反觀阪神安打數僅9支少於火腿，不過靠著安打串連攻下4分贏得比賽。

王柏融今天首打席選到四壞保送，然後在第3個打席得點圈有跑者時敲出一壘安打，儘管沒有打點但也讓他連續3場比賽有安打。今天總計4支1，外加一次保送，打擊率從賽前的0.299些微下修至0.298。

關鍵字： 日本職棒日本火腿阪神虎王柏融
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