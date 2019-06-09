9月世足資格賽爆兩岸大戰？　中華男足可能跟大陸抽同組

▲中華男足。（圖／記者張克銘攝）



體育中心／綜合報導

亞洲盃男籃資格賽抽籤出爐，中華男籃與大陸同組，確定上演「兩岸對決」。緊接於7月17日舉行的卡達世界盃亞洲區資格賽40強抽籤，中華男足也有機會跟大陸分在同組，若兩隊被抽在同分組，將會是史上第一次。

中華男足目前世界排名125名，在亞洲區排在第24位，直接獲得進入世界盃亞洲區資格賽第二輪的資格。第二輪的40支隊伍將被分成8個小組，每組5支球隊，比賽採主、客場制。8個分組第一，加上4個最好成績的小組第二，將獲得參加世界盃亞洲區資格賽12強賽的資格，並直接晉級2023年亞洲盃決賽圈。

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大陸男足7日國際熱身賽以2比0擊敗菲律賓，加上伊拉克0比2敗給突尼西亞，大陸在FIFA積分上領先伊拉克14分，等於未來就算大陸輸球，伊拉克贏球也不會被超越，確立2022世界盃亞洲區資格賽第8名的種子位置。

依照世界盃亞洲區資格賽40強抽籤規則，40支球隊將按照世界排名分為5檔，亞洲前8名的種子隊伍不會在40強階段提前交手。屆時抽籤中華男足有可能和被列為種子的大陸男足抽在一起，如同亞洲盃男籃資格賽分在同組，上演「兩岸大戰」。

世界盃亞洲區資格賽12強賽將分成兩小組進行主、客場較量，每小組前2名直接獲得2022卡達世界盃入場券。由於卡達世界盃亞洲區提供4.5個名額，到時兩個小組的第3名將進行附加賽，勝隊將參加洲際附加賽。

▲大陸男足提前鎖定世界盃亞洲區資格賽40強種子。（圖／達志影像／美聯社）