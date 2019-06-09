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湯普森接受詹姆斯招募　將參與《怪物奇兵2》演出

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▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

詹姆斯（LeBron James）積極的招募球員跟他一起演出預計2021年上映的電影《怪物奇兵2》（Space Jam 2），但到了4月還一直找不到人合作，直到9日傳出勇士看板球星湯普森（Klay Thompson）有意加入，可能在總冠軍戰後官方正式宣佈。

麥金泰爾（Jason McIntyre）在自己主持的《FOX Sports》廣播節目《麥金泰爾秀》爆料，勇士明星後衛湯普森將加入主演《怪物奇兵2》，「湯普森已經鎖定演出，相信官方在總冠軍戰結束後就會正式宣布。」

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傳奇球星喬丹（Michael Jordan）號召眾多球星主演客串的《怪物奇兵》，1996年上映至今仍深深影響籃球文化，喬丹旗下品牌Jordan Brand也多次復刻《怪物奇兵》系列商品，相隔23年，片商找來詹姆斯主演續集總算要在今夏於洛杉磯開拍，但配角球員卻還沒敲定。

湯普森接受詹姆斯以及片商的邀約，對於湖人球迷充滿無限想像，湯普森與勇士的合約今年到期，動向備受矚目，而湖人陣中7人合約到期，充裕的薪資空間準備在今年自由市場大展身手，加上湯普森高中就讀洛杉磯鄰近的聖瑪格麗塔天主高中（Santa Margarita Catholic），不少球迷期待他能夠與詹姆斯聯手效力湖人。

▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透社）

關鍵字： 湯普森勇士詹姆斯湖人怪物奇兵
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