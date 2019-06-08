日職／王柏融4支1貢獻1打點　渡邊諒滿貫砲火腿10比5暴打阪神

▲日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（8）日作客阪神進行交流戰，火腿推出金子弌大先發；阪神則是推出岩田稔掛帥應戰。王柏融擔任先發第三棒鎮守左外野，4打數繳出1支安打帶有1分打點，打擊率跌破三成大關。火腿靠著金子先發6局無失分，外加進攻火力集中包括渡邊諒轟出一發滿貫砲，終場火腿以10比5擊敗阪神收下交流賽3連勝。

王柏融今天前3個打席被左投岩田稔有效壓制，分別吞下1次三振以及擊出2次飛球出局，7下本場第4次上場打擊，一、三壘有跑者的得點圈打擊機會，同樣面對岩田稔擊出左外野平飛一壘安打帶有1分打點，隨後便被換代跑退場休息。

請繼續往下閱讀...

▲渡邊諒7上轟出滿貫砲。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



日本火腿今天全場敲出13支安打，火力相當集中，除了第4局3支安打串連拿到2分外，第7局更是一口氣敲出7支安打，包括渡邊諒的一發滿貫砲，單局狂轟7分奠定勝基。王柏融本場4支1，貢獻1分打點，打擊率從賽前的0.301些微下滑至0.299。

火腿從5月底開始狀況相當火燙，近12戰只吞下1敗，也讓戰績迅速攀升，目前僅落後太平洋聯盟龍頭軟銀半場勝差，位居第二。