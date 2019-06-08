運動雲

>

日職／王柏融4支1貢獻1打點　渡邊諒滿貫砲火腿10比5暴打阪神

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（8）日作客阪神進行交流戰，火腿推出金子弌大先發；阪神則是推出岩田稔掛帥應戰。王柏融擔任先發第三棒鎮守左外野，4打數繳出1支安打帶有1分打點，打擊率跌破三成大關。火腿靠著金子先發6局無失分，外加進攻火力集中包括渡邊諒轟出一發滿貫砲，終場火腿以10比5擊敗阪神收下交流賽3連勝。

王柏融今天前3個打席被左投岩田稔有效壓制，分別吞下1次三振以及擊出2次飛球出局，7下本場第4次上場打擊，一、三壘有跑者的得點圈打擊機會，同樣面對岩田稔擊出左外野平飛一壘安打帶有1分打點，隨後便被換代跑退場休息。

請繼續往下閱讀...

 ▲渡邊諒7上轟出滿貫砲。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

日本火腿今天全場敲出13支安打，火力相當集中，除了第4局3支安打串連拿到2分外，第7局更是一口氣敲出7支安打，包括渡邊諒的一發滿貫砲，單局狂轟7分奠定勝基。王柏融本場4支1，貢獻1分打點，打擊率從賽前的0.301些微下滑至0.299。

火腿從5月底開始狀況相當火燙，近12戰只吞下1敗，也讓戰績迅速攀升，目前僅落後太平洋聯盟龍頭軟銀半場勝差，位居第二。

關鍵字： 日本職棒日本火腿阪神虎王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢連2打席開轟！3局桃猿4比0兄弟

2本季第4轟　陽岱鋼：紮實反方向

3林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：不知忙什麼

4包林傑遇亂流丟3分　3局獅3：0富邦

5華南青少棒　衛冕軍新北強勢首勝

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

4陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366