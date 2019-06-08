運動雲

>

陽建福號召挑戰定向越野賽事　首推馬祖定向東西莒錦標賽

ETtoday運動雲

▲力挺跳島運動旅遊，陽建福首推馬祖定向東西莒。（圖／蜂巢運動行銷提供）

▲力挺跳島運動旅遊，陽建福首推馬祖定向東西莒。（圖／蜂巢運動行銷提供）

體育中心／綜合報導

2019年馬祖定向東西莒錦標賽今(8)日於華山文創園區舉行宣傳活動，邀請前台灣棒球好手陽建福現場跨界體驗定向越野，陽建福也號召參與國際熱門的全民運動-定向越野，推薦家庭球迷今年9月可以到馬祖莒光一同體驗跳島運動旅遊，參加馬祖定向東西莒，美食、風景、運動一次滿足。

前中華隊棒球國手陽建福國際賽戰績顯赫，也是中華隊史上國際賽投球局數最多的記錄保持者，生涯巔峰時期為國家犧牲奉獻，為職業球團四處征戰，與家人、小孩相處的時間很少。

請繼續往下閱讀...

▲力挺跳島運動旅遊，陽建福首推馬祖定向東西莒。（圖／蜂巢運動行銷提供）

▲馬祖定向東西莒9月7、8日登場，報名雙島賽事加贈防水衣保袋。（圖／蜂巢運動行銷提供）

目前沒有職棒合約的陽建福平日在台東基層為棒球服務，假日則經常帶著家人、小孩出門遊玩，享受職業球員時期沒有的週休二日。陽建福表示，「週休二日是我從國中球隊生涯開始一路到中華隊、職業隊不敢想像的福利，現在身份不同，重要的是有更多的時間跟家人在一起，就像今天參加的活動也是我的第一次，希望大家也能利用自已的週休二日參加9月的定向越野賽事，自己一個人怕迷路，兩個人一組有人陪伴，感覺會比較有趣，不論是情侶、家人或是朋友，都可以一起報名。」

2019馬祖莒光定向東西莒錦標賽，是連江縣政府首度辦理的定向越野賽事，號召參賽者挑戰全新地圖。期待透過定向越野賽事行銷莒光雙島美景、美食及戰地文化，結合運動與觀光景點，打造莒光的特色運動賽事。本次賽事精心設計四大組別，滿足不同族群參賽需求，單人組別「菁英組」及「背包客組」、雙人組別「老兵組」及「甜蜜組」，不論是越野愛好者或是初次挑戰，歡迎踴躍報名，用定向越野運動暢遊馬祖莒光。

▲力挺跳島運動旅遊，陽建福首推馬祖定向東西莒。（圖／蜂巢運動行銷提供）

▲陽建福力推馬祖定向東西莒，邀請親友報名甜蜜雙人組。（圖／蜂巢運動行銷提供）

關鍵字： 陽建福馬祖定向東西莒錦標賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

讀者回應

﻿

最新新聞

1補位錯未雙殺　伯納：我也想知道原因

2包林傑初登板　富邦、獅先發名單

3象對猿7連敗主因　伯納：我也10倍好奇

4渡邊諒滿貫砲　火腿10比5暴打阪神

5王勝偉左手大拇指踹傷休息　痛到當場飆汗

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

4陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366