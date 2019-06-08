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法網／蒂姆晚間6點續戰喬帥　9點鎖定女單新冠軍

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▲芭提、蒂姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒂姆企圖中斷喬帥連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

近日巴黎天氣不穩，「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)和喬科維奇(Novak Djokovic)的4強戰將在8日晚間6點恢復進行，而9點則將展開女單決賽。

喬科維奇目前處於大滿貫26連勝，如果晉級決賽又擊敗「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)，將是跨年度連拿4座大滿貫冠軍。世界球王喬帥主宰力超強，底線防守更是一絕，他曾在2015年溫網至2016年法網連拿4大滿貫，而在2015年他還是澳網冠軍，可惜當年法網決賽敗給瓦林卡(Stan Wawrinka)，否則當時可能完成連6大滿貫。

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不過紅土小天王不是省油的燈，4強戰首盤就拿下，目前比賽進行了1小時28分鐘，蒂姆以6比2、3比6、3比1領先，有機會連續兩年決賽會師納達爾。

晚間9點的女單決賽，將是澳洲選手芭提(Ashleigh Barty)對決19歲的捷克選手范露索娃(Marketa Vondrousova)，兩位都是生涯首度闖進大滿貫決賽。芭提的單打和雙打世界排名都是第8，為技術相當全面的好手，今年澳網在家鄉闖進8強寫下生涯新猷後，於法網再創高峰。

▲芭提、蒂姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲芭提問鼎首座大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）
  

關鍵字： 法網蒂姆芭提
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