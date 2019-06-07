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運動家被迫取消賽前打擊練習　罪魁禍首是蜜蜂大軍

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▲蜂蜜攪局讓運動家取消賽前練習。

記者黃詩崴／綜合報導

運動家今（7）日作客天使，運動家隊在賽前取消了打擊練習，不是因為覺得自己得分太多，而是因為蜜蜂攪局才取消，這也是大聯盟本季第3次因為蜜蜂影響到賽事的案例，甚至外媒專案作家稱今年是「蜜蜂大聯盟」（MLBee’s ）。儘管運動家賽前沒有打擊練習，但還是以7比4擊敗天使。

▲馬林魚、教士之戰出現成群蜜蜂。

根據《NBCsports》報導，今天是運動家與天使的三連戰的最後一場，作客的運動家因為受到蜜蜂群的干擾，取消賽前的打擊練習。今年大聯盟第一次受到蜜蜂影響是在5月7日巨人、紅人之戰，紅人主場為此延誤18分鐘開打；6月3日馬林魚作客教士的比賽，也有大群蜜蜂在比賽中出現的畫面。

▲▼天使3A鹽湖城蜜蜂。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使3A球隊鹽湖城蜜蜂。（圖／達志影像／美聯社）

今天蜜蜂是在天使主場攪局，讓客隊運動家沒有打擊練習的機會，天使3A的隊名正巧是鹽湖城蜜蜂，看來是吉祥物靈氣助主隊一臂之力。

不過運動家雖然今天沒有賽前打擊練習，但是奧克蘭大軍不受影響，分別在4、5局集中火力，各攻下3分大局，再搭配先發投手費爾斯（Mike Fiers）繳出6局失3分的優質先發，終場運動家以7比4擊退天使，不過這僅是他們近8戰的第2勝。

關鍵字： MLB天使運動家蜜蜂
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