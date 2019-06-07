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林書豪返台第一個行程　籃球訓練營7月底開訓

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▲▼暴龍，林書豪。（圖／路透社）

▲林書豪。（圖／路透社）

體育中心／綜合報導

隨著所屬的多倫多暴龍隊打進 NBA 總冠軍賽的林書豪，連續 9 年舉辦的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」將於 7 月 26、27 日在台北和平館舉行，徵選會將於 6 月 16 日台中、6 月 22 日台北、7 月 6 日高雄舉行，想要接受林書豪指導 籃球技術的國小 9-12 歲學童，又或者希望自己的小朋友能由書豪哥哥教導「團隊精神」、「領 導能力」以及如何在課業與興趣中找到平衡的家長們，即日起上活動網站報名。

國泰金控與林書豪攜手合作進入到第 9 年，這些年來林書豪與國泰一同到過高雄、台中、 花蓮，不僅舉辦個人訓練營，也到每個城市關懷弱勢的小朋友、舉辦大學生座談會。今年這些活動將會同步在台北舉行，首波公布確認為「2019 國泰夢 想豪小子林書豪籃球訓練營」將於 7 月 26、27 日在台北和平籃球館舉行，邀請全台各地 9-12 歲的學童報名參加徵選會，最終決選出 60 位學員接受林書豪兩天的指導。

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▲國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營。（圖／展逸行銷提供）

▲國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營。（圖／展逸行銷提供）

林書豪強調，「去年是我第一次嘗試在訓練營裡用分享的方式教小球員們關於『生活態度、 團隊合作與溝通』的重要性，今年我也會在訓練營最後跟小朋友以及家長分享。我希望來參加訓練營不只能幫助你的籃球技巧進步，最重要的是讓你成為一個好隊友、好隊長甚至好學 生,找到自己學習、進步的動力與樂趣。」

不只是籃球，林書豪希望能夠回饋台灣的更多更深，在在顯示他對台灣的關懷與重視,而九年來許多參加過林書豪訓練營的小球員，如今已都是獨當一面的大學長了，今年將特別邀請就讀健行科大谷毛唯嘉、文化大學林秉聖、台灣師大陳又瑋以及旅美的許祐瑋四位學長擔任助教，從學長的觀點帶給小學員們更多回饋。

關鍵字： 林書豪國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營
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