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崇越兒童運動夏令營　棒球、游泳、DIY

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▲崇越隼鷹棒球夏令營。（圖／崇越隼鷹提供）
▲崇越隼鷹棒球夏令營。（圖／崇越隼鷹提供）  

體育中心／綜合報導

崇越集團今年針對國小學生設計一系列暑期活動，包括棒球、羽球、足球、拳擊、舞蹈、游泳，到DIY手作等豐富多元的「2019運動活力營」，更有今年勇奪甲組春季聯賽冠軍的崇越隼鷹棒球隊隊員親自指導的「崇越小隼鷹棒球夏令營」，即將在7、8月熱鬧登場。

「崇越小隼鷹棒球夏令營」今年已邁入第6屆，營隊除了教導小球員運動防護知識和棒球基本訓練外，還融入趣味競賽，讓小隼鷹對棒球的熱忱深植心中，活動期間為7月8日至7月19日於臺北大學三峽校區，及8月12日至8月23日台北迎風河濱公園觀山棒球場辦理，分成2梯次舉行。

崇越隼鷹總教練吳思賢表示：「夏令營主要在教導小朋友養成正確的運動防護觀念，誘發對棒球的喜愛。」夏令營由金牌教練團親自指導，包含2018年印尼雅加達亞運國手姜建銘，2017年爆米花棒球聯盟安打王、打點王黃義坤，2019年全國成棒甲組春季聯賽投手獎日籍選手高塩將樹、2019年全國成棒甲組春季聯賽最有價值球員鄭文豪。

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「2019運動活力營」將在臺北大學三峽校區熱烈展開。崇越科技受託營運的臺北大學綜合體育館，今年二月才開幕，特別為三峽、鶯歌地區的小朋友，規畫全腦教育的運動夏令營，從樂樂棒球、羽球、足球、拳擊、舞蹈、游泳，到DIY手作、闖關遊戲、趣味桌遊、小小地獄主廚等課程，全方位培養小朋友運動、興趣及團隊精神，期末更安排舞蹈課程成果發表，歡迎家長前來觀賞同樂，活動期間為7月1日至8月9日的周間，共6個梯次。

關鍵字： 崇越隼鷹棒球
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