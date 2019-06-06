運動雲

>

NBA冠軍戰／湯神首缺席季後賽　與KD同缺戰勇士3勝5敗

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森生涯首次缺席季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3在6日轉戰到灣區開戰，不過先前在G2拉傷腿筋的湯普森(Klay Thompson)，在賽前確定無法出戰，讓勇士再次少了一個進攻點，加上先前的傷兵潮，勇士目前的處境更顯艱困，這也是「湯神」生涯首次缺席季後賽。

G2湯普森在決勝節投籃落地後，因為腿部拉伸過大，造成腿筋拉傷，儘管他賽後表示自己一定會出戰G3，甚至願意帶傷打比賽，「只要能夠恢復到80％，我就會上場比賽，並且有信心可以打出不錯的表現。」無奈到了賽前，勇士決定不讓湯普森出賽，為了就是希望他能夠完全復原，並且為了之後的比賽做準備，湯普森缺賽後，勇士也將李文斯頓拉上先發來頂替。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN Stats&Info》統計，這是湯普森生涯首次缺席季後賽，生涯至今「湯神」一共出賽120場季後賽，值得一提的是，湯普森是過去5季，勇士唯一一個打滿101場季後賽的球員；另外根據《ESPN》報導，從2016賽季開始，杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森共同缺席的比賽有8場，這8場比賽勇士戰績3勝5敗，勝率不到5成，現在勇士除了湯普森缺戰之外，杜蘭特歸期也還不一定，魯尼(Kevon Looney)則在G2造成鎖骨骨折無限期缺戰，勇士若要贏球就需要發揮更強的團隊戰力。

▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲KD與湯普森共同缺賽勇士3勝5敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士湯普森杜蘭特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1半人半神卡特宣布明年球季後退休

2Drake音樂遭灣區電台禁播

3哈勒戴之子第32輪獲藍鳥指名

4溫智豪「遇見對的人」決定結婚

5暴龍G3半場60比52領先

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

3索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

4台棒球環境欠佳　洪總提出3支箭

5洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366