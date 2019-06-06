NBA冠軍戰／湯神首缺席季後賽　與KD同缺戰勇士3勝5敗

▲湯普森生涯首次缺席季後賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3在6日轉戰到灣區開戰，不過先前在G2拉傷腿筋的湯普森(Klay Thompson)，在賽前確定無法出戰，讓勇士再次少了一個進攻點，加上先前的傷兵潮，勇士目前的處境更顯艱困，這也是「湯神」生涯首次缺席季後賽。

G2湯普森在決勝節投籃落地後，因為腿部拉伸過大，造成腿筋拉傷，儘管他賽後表示自己一定會出戰G3，甚至願意帶傷打比賽，「只要能夠恢復到80％，我就會上場比賽，並且有信心可以打出不錯的表現。」無奈到了賽前，勇士決定不讓湯普森出賽，為了就是希望他能夠完全復原，並且為了之後的比賽做準備，湯普森缺賽後，勇士也將李文斯頓拉上先發來頂替。

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根據《ESPN Stats&Info》統計，這是湯普森生涯首次缺席季後賽，生涯至今「湯神」一共出賽120場季後賽，值得一提的是，湯普森是過去5季，勇士唯一一個打滿101場季後賽的球員；另外根據《ESPN》報導，從2016賽季開始，杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森共同缺席的比賽有8場，這8場比賽勇士戰績3勝5敗，勝率不到5成，現在勇士除了湯普森缺戰之外，杜蘭特歸期也還不一定，魯尼(Kevon Looney)則在G2造成鎖骨骨折無限期缺戰，勇士若要贏球就需要發揮更強的團隊戰力。

▲KD與湯普森共同缺賽勇士3勝5敗。（圖／達志影像／美聯社）