中職二軍／陳品捷3安猛打賞　狀元榜眼職棒首對決

▲戴培峰、古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將二軍4日對戰統一獅二軍，悍將選秀狀元戴培峰與獅隊榜眼古林睿煬進入職棒後首度對決，戴培峰佔上風，2打數敲1安打、獲1保送，古林睿煬此役先發4.1局失掉5分承擔敗投，悍將陳品捷下二軍後找回手感，本場比賽敲出3支安打，貢獻2分打點，終場悍將8比3勝獅。

三級棒球從忠孝國小、中山國中到平鎮高中皆是隊友的投捕搭檔古林睿煬、戴培峰，進入職棒後各奔東西，戴培峰以選秀狀元之姿加入悍將，古林睿煬則成為榜眼。

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兩人今天二軍碰頭，首度在職棒場上對決，戴培峰3局首打席就敲出安打，且帶起球隊攻勢，悍將該局攻下7人次，其中陳品捷敲出三壘長打，清回壘上2名跑者，再靠楊晉豪犧牲打，跑回第3分。

4局上，悍將延續攻勢，陳勤宗從古林睿煬手中擊出2分砲，戴培峰再度上場對決，這一次選到四壞球保送，陳品捷敲出二壘長打時，戴培峰試圖衝回本壘但遭到觸殺出局。

古林睿煬是獅隊極力栽培的先發，由於先前有傷在身，球團站在保護立場，慢慢增加的投球局數，今天在二軍第4場先發，投4.1局用89球，被敲8安，包括1轟，送出4次三振、3次保送，失掉5分皆為責失，承擔敗投。

陳品捷開季至今狀況不理想，5月12日下二軍，手感逐漸加溫，至今出賽9場共36打數17安打，打擊率高達0.472。悍將此役由林晨樺掛帥先發，主投5局僅挨4安，4局被郭阜林敲出陽春砲，失掉唯一1分，拿下勝投。

▲陳品捷。（圖／記者黃克翔攝）