賀博全票獲選新人王！　台美混血新星得分哈佛隊史第2

▲台美混血賀博全票獲常春藤聯盟新人王。（圖／翻攝自Instagram／@harvardmbb）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

過去2年暑假曾代表中華隊征戰瓊斯盃的哈佛大學台美混血籃球好手賀博（Robert Hinton），今（13）日全票獲選常春藤聯盟（Ivy League）年度最佳新人。

賀博本季8度獲選常春藤聯盟單周最佳新人，繳出場均14.6分、4.1籃板、1.8助攻及1.3抄截，投籃命中率47.7%，三分球命中率35.6%，罰球命中率76.3%。例行賽結束後，他在聯盟得分榜排名第9、罰球命中數第4（87次）、投籃命中數第6（145次）、抄截數第7。在全美1年級球員中，他的場均得分排名第17，場均投籃命中數排名第13。

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賀博本季累積393分，登上哈佛隊史1年級新生單季得分榜第2名。他共19次得分上雙，其中有6場比賽攻下20分以上，有12場比賽是全隊單場得分王。他是哈佛隊史第11位獲選年度最佳新人的球員，且這已是哈佛球員連續第2年獲得此榮譽。

賀博日前透露，U19美國隊曾聯繫他，邀請他參加今年6月底的國際賽事。根據前緯來體育台與愛爾達體育台記者李逸涵的報導，賀博對於美國隊的邀請感到非常榮幸，但同時他也感受到台灣球迷的支持，這讓他相當猶豫，近期將與家人討論，做出最終決定。