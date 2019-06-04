金屬屁屁強勢回歸　穆雷倫敦女王草地網賽出戰雙打

▲穆雷將暌違多時重返賽場 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

飽受髖關節傷勢困擾，一度考慮退休的前球王穆雷(Andy Murray)接受手術換了「金屬屁屁」恢復狀況良好，確定將在6月中旬開戰的倫敦女王草地男網賽正式回歸，與西班牙的洛佩茲（Feliciano Lopez）搭檔雙打。

穆雷上次出賽已經是年初的澳網，當時他止步單打首輪，一度表示可能因髖關節傷勢選擇退休。1月底接受手術後休息幾個月，他現在已不受傷痛困擾準備重返網壇。「很興奮能夠在手術受後第1次參賽，女王草地賽對我來說意義非凡，在這裡復出再適合不過了。我在這裡贏下首場ATP賽事，以及首座草地賽事獎杯，也是我在國內的首冠，這是我表現最好的比賽。」

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「我還沒準備好回到單打賽場，但幾個月下來已經不會痛，訓練上也有進步，這是我嘗試回到球場的第一步。」穆雷希望和雙打天王布萊恩兄弟的弟弟鮑伯(Bob Bryan)一樣，經歷過髖關節換置後，重返賽場拚冠。

近年穆雷不斷與臀部傷勢對抗，已嚴重影響生活品質，讓這位手握兩座溫網和1座美網冠軍，以及兩面奧運單打金牌的前球王認真考慮一拚在溫網進行告別戰後退休。不過如果復出後以雙打為主，應能延續其輝煌生涯。