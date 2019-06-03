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中職二軍／陳禹勳登板　9局飆3K化解滿壘危機

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▲▼Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿陳禹勳2日下二軍，3日立刻在二軍出賽，對戰富邦悍將後援1局挨2安，但飆出3K化解滿壘危機，終場桃猿二軍以5比0完封悍將二軍。

陳禹勳近幾年是猿隊倚賴的終結者，但5月10日一軍出賽對戰中信兄弟僅投0.1局被敲3支安打，失掉2分，隔日被下放二軍，待滿10天後歸隊。

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考量到剛歸隊，陳禹勳未回到終結者位置，先從中繼出發，但6月1日對戰富邦悍將，在7局接替先發李茲投球，面對5人次，被敲4安，包括1轟，失掉4分皆為責失，王躍霖登板解危。

重返一軍仍不穩，球團昨天將陳禹勳下放二軍，今天他在二軍出賽，9局登板，一上場先後被張瑞麟、陳品捷敲兩支長打，面對二三壘有人，陳禹勳三振王詩聰，隨即對張冠廷投出觸身球，但接著回穩，連續送出2張老K，化解滿壘危機。

悍將派游霆崴掛帥先發，僅投2局被敲4安，失掉3分、1分責失，送出1次三振、沒有任何四壞球保送，吞下第4敗。楊彬接替中繼5局被敲5安，再丟2分，另有4次三振。

桃猿由林逸翔應戰，5局投球只被敲出2支安打，單場送出7次三振，但也有5次保送，沒有失分，拿下勝投。梁家榮昨天也被球團下放二軍，今天擔任第4棒一壘手，合計3打數2安打，貢獻1打點。

關鍵字： 陳禹勳中華職棒中職Lamigo桃猿富邦悍將
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