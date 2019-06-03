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中國桌賽林昀儒、鄭怡靜混雙奪冠　威脅大陸：奧運又多一對手

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▲中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

▲中國桌賽林昀儒／鄭怡靜混雙奪冠引起陸媒關注。（圖／取自ITTF，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

今年首度搭配的林昀儒／鄭怡靜，先是在3月的阿曼挑戰賽混雙摘金，接著6月白金級別的中國公開賽也在混雙接連擊敗中、日、香港後奪冠，引起陸媒關注，除了表示背後有大陸人鄭佳奇的指導以外，也認為大陸在奧運要爭金，「又多了一強勁對手。」

2020東京奧運桌球新增混雙，屆時混雙又將是首金出爐的項目，因此各國相當重視，也在近幾場比賽嘗試新陣容，大陸這次就有許昕改搭陳夢、丹羽孝希搭配伊藤美誠的新組合，而鄭怡靜先前原本搭配陳建安，一度衝上世界第一，今年則改和小10歲的新星林昀儒搭檔，半年來也收到不錯的效果。

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▲中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

陸媒分析，林昀儒／鄭怡靜能在短短半年內就在中國桌賽一路連退大陸許昕／陳夢、日本丹羽孝希／伊藤美誠和香港黃鎮廷／杜凱琹拿下含金量高的冠軍，因為背後有先曾打過2016里約奧運的大陸教練鄭佳奇指導，但鄭佳奇相當謙虛，認為這次能拿下冠軍是因為運氣好一點，「我們的組合搭配比較久，大陸、日本的組合都是第一次配對。」

和所有國家的目標都一樣，中華隊在東京奧運也相當看重混雙金牌，先前中華桌協就曾表示，會將重點放在林昀儒／鄭怡靜，如今兩人展露頭角，也給陸媒帶來警訊，認為在奧運又多了一組潛在的強勁對手。

本次中國桌賽混雙由中華隊林昀儒／鄭怡靜摘冠，其他項目僅男雙由德國組合波爾(Timo Boll)／法蘭茲斯卡(Patrick Franziska)橫掃大陸馬龍／王楚欽摘冠，男單、女單及女雙都由大陸拿下，男單為馬龍、女單為陳夢，女雙為顧玉婷／劉詩雯。

▲中國桌賽，德國組合波爾(Timo Boll)／法蘭茲斯卡(Patrick Franziska)男雙摘冠。（圖／取自ITTF）

▲德國組合波爾(Timo Boll)／法蘭茲斯卡(Patrick Franziska)男雙摘冠。（圖／取自ITTF）
  

關鍵字： 中國桌賽林昀儒鄭怡靜混雙
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