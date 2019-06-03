NBA冠軍戰／雷納德16罰全中創紀錄　只盼關鍵時球在自己手上

▲雷納德在總決賽單場16罰全中創紀錄。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

冠軍戰G1勝利後，暴龍3日持續在主場迎接勇士，儘管「一哥」雷納德(Kawhi Leonard)表現出色，出賽39分鐘砍下34分，其中還有16罰全中創下紀錄，仍敵不過勇士倒數7秒伊古達拉(Andre Iguodala)的關鍵三分，最終系列賽遭到扳平，談及那顆三分球，雷納德不改省話的態度，「只希望那球在我們手上。」

雷納德此役砍下34分14籃板3助攻，包括16次罰球全中寫下總冠軍戰紀錄，過去紀錄為拓荒者的波特(Terry Porter)在1989-1990賽季對上活塞的總決賽中15罰15中，不過該季最終由活塞以系列賽戰績4比1擊敗拓荒者奪冠。

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雷納德表現出色依舊難擋暴龍在第三節大當機，一度陷入雙位數落後，第四節雖然苦苦追趕仍難反超，在倒數26.9秒時格林(Danny Green)投進三分球，暴龍僅剩2分差，相當有機會扳平甚至逆轉，沒想到此時勇士「老將」伊古達拉獲得空檔回敬一顆三分，澆熄暴龍反攻焰火，109比104帶走勝利。

賽後雷納德被問及最後那顆關鍵三分球，是否更願意看到伊古達拉持球而非其他人，雷納德給出非常符合「人設」的答案，「不，我們只希望看到球在我們手上，我們希望那時能抄截成功。」

▼雷納德表示只希望最後時刻球在自己手上。（取自推特）

