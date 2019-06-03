柯文哲喊話申辦2030亞運　吳經國：檢討過去失敗原因

▲國際奧會委員吳經國發表新書 。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

台北市長柯文哲日前喊話希望台北爭辦2030亞運，不過3日前國際拳總主席、國際奧會委員吳經國在《叱吒風雲 吳經國拳力出擊》新書發表會上表示，爭辦亞運不只是我方主觀意願，重點在於檢討過去失利原因。

「程序符合的話亞洲43個國家奧會都有權利申請，可能不只我們有興趣，還有其他競爭者。要做這動作有很多準備要做，人家為什麼不投你要投別人呢？當然要經過詳細評估分以後，了我們有多大機會，要深入了解。我們以前試過很多次，不成功的原因要檢討一下還存不存在。」

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過去台北市曾經申辦1998亞運輸給曼谷，高雄也曾爭取2002亞運最後卻由釜山出線，都以失敗收場。原本新北也有意願申辦2023亞運，結果因時間提前至2022年，連帶改變申辦時程，讓我國錯失機會，由杭州奪下主辦權。

「原因沒有排除結果還是一樣，這不是主觀意願，要非常理性去分析狀況。為什麼以前都是大敗而回過不了，不可能和可能的原因在哪，有很多工作要做，不是三言兩語我們就拿下來。」

《叱吒風雲 吳經國拳力出擊》為吳經國第2本書，分享擔任國際拳擊總會大力推行改革，並對貪污秉持「零容忍」政策，一度遭受死亡威脅的心路歷程。