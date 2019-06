NBA冠軍戰／湯普森不缺席G3　柯爾：他剩半條命也說沒事

▲湯普森傷勢無大礙。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

勇士湯普森(Klay Thompson)在總冠軍賽G2中傷到左大腿後側,下場後沒能回到場上。儘管他仍宣稱G3上場沒問題,不過總教練柯爾(Steve Kerr)卻說他是非常愛逞強的球員,「他就算只剩半條命也會說沒事。」

比賽第4節開始沒多久,湯普森外線出手不進並且和暴龍格林(Danny Green)有身體接觸,落地時呈現「劈腿」狀態,傷到左大腿後側進入休息室休息。勇士官方也立即發佈消息,透露湯普森左腿緊繃並不會回到場上。此役他上場32分鐘外線6投4中拿到25分5助攻5籃板。

「湯普森說他會沒事的,但假如他只剩半條命,他也會說沒事,我們會再觀察。他認為大腿拉傷並不算嚴重,我還不確定之後的狀況。」柯爾說。湯普森也直言G3上場不是問題,「我不認為我會缺席G3。」他表示大腿傷勢與去年總冠軍賽腳踝扭傷相比,一點都不嚴重。

G4將在台灣時間禮拜四回到勇士主場開戰,等於有72小時休息時間。本戰湯普森、格林(Draymond Green)、卡森斯(DeMarcus Cousins)和伊古達拉(Andre Iguodala)也合寫紀錄,成為1970年後,首次同隊4人至少貢獻5分5籃板5助攻,而且勇士下半場22顆進球,全都來自助攻,再次彰顯勇士團隊導傳的可怕。

Holy crap was that an awkward landing by Klay. Lucky he’s okay. pic.twitter.com/r20e70Kujq