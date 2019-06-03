NBA冠軍戰／湯普森不缺席G3　柯爾：他剩半條命也說沒事

▲湯普森傷勢無大礙。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

勇士湯普森(Klay Thompson)在總冠軍賽G2中傷到左大腿後側，下場後沒能回到場上。儘管他仍宣稱G3上場沒問題，不過總教練柯爾(Steve Kerr)卻說他是非常愛逞強的球員，「他就算只剩半條命也會說沒事。」

比賽第4節開始沒多久，湯普森外線出手不進並且和暴龍格林(Danny Green)有身體接觸，落地時呈現「劈腿」狀態，傷到左大腿後側進入休息室休息。勇士官方也立即發佈消息，透露湯普森左腿緊繃並不會回到場上。此役他上場32分鐘外線6投4中拿到25分5助攻5籃板。

請繼續往下閱讀...

「湯普森說他會沒事的，但假如他只剩半條命，他也會說沒事，我們會再觀察。他認為大腿拉傷並不算嚴重，我還不確定之後的狀況。」柯爾說。湯普森也直言G3上場不是問題，「我不認為我會缺席G3。」他表示大腿傷勢與去年總冠軍賽腳踝扭傷相比，一點都不嚴重。

G4將在台灣時間禮拜四回到勇士主場開戰，等於有72小時休息時間。本戰湯普森、格林(Draymond Green)、卡森斯(DeMarcus Cousins)和伊古達拉(Andre Iguodala)也合寫紀錄，成為1970年後，首次同隊4人至少貢獻5分5籃板5助攻，而且勇士下半場22顆進球，全都來自助攻，再次彰顯勇士團隊導傳的可怕。