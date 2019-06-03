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NBA冠軍戰／前4戰外線11投0中　伊古達拉再現FMVP價值

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▲伊古達拉關鍵三分建功。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊古達拉關鍵三分建功。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

過去4場比賽外線11投0中，35歲老將「小AI」伊古達拉(Andre Iguodala)在總冠軍賽G2終場前5.9秒投進關鍵三分球幫助勇士109比104拿下勝利，再次展現FMVP的老將價值。

邁向比賽尾聲暴龍一度在5分鐘之內打出10比0攻勢，追到104比106，只要守下勇士攻勢，還會有幾秒能夠執行最後一波進攻。但李文斯頓(Shaun Livingston)找到被放出空檔的伊古達拉投進三分球幫助勇士取得109比104領先，只留下5.9秒給暴龍，等於提前將勝利收下。伊古達拉此役上場28分鐘，繳出8分8籃板6助攻。

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「給伊古達拉投籃空檔，的確還滿不尊重的。」柯瑞(Stephen Curry)說。 這顆壓倒暴龍的關鍵三分球，也讓伊古達拉生涯在總冠軍賽投進31顆三分球，超越「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)排在史上第15。如果杜蘭特(Kevin Durant)持續缺陣，投進40顆三分球排在第12的他，也有可能被伊古達拉超越。

「我喜歡柯瑞，他很好相處。我儘一切力量保護他所建立的貢獻。」伊古達拉賽後表示，格林(Draymond Green)也說：「他用關鍵時刻的表現贏得尊重，我知道他總是能在關鍵時刻錦上添花。」

這已經不是伊古達拉首次當英雄，在西區準決賽G2，他也在最後關頭封阻拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)，幫助勇士取得2比0領先。

關鍵字： 勇士伊古達拉
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