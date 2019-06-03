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美國公開賽／冠軍有個菜市場名　李晶恩別稱李六

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▲▼ LPGA美國公開賽冠軍李晶恩Jeongeun Lee 6 。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲李晶恩因為同名選手太多，把自己的英文名字註冊時多加個6。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

李晶恩奪下今年的美國公開賽冠軍，是史上第10位奪冠的南韓選手，不過她的名字在南韓很常見，但註冊在LPGA就相當特別了，名字還帶著數字，叫Jeongeun Lee 6 。

若要精準翻譯，可能得叫李晶恩6還是第6位李晶恩了，至於是為什麼註冊英文名字時，還多寫一個6的阿拉伯數字呢？

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李晶恩也多次做出解釋，原來打韓巡賽時，有6個人都叫李晶恩，為了區別就註冊為Jeongeun Lee 6，有時為了方便稱呼，會稱她為李六（Lee 6）。

李晶恩是今年LPGA賽季最受矚目的南韓選手，她大約國三時才練高爾夫，並在2015年光州世大運奪下金牌後，就轉入職業，很快就成為韓巡賽獎金后，今年是她LPGA的菜鳥年。

轉入LPGA就奪下五大賽冠軍，李晶恩拿到100萬美元的冠軍獎金，笑說自己可以吃拉麵跟買雙鞋慶祝，原來她設定只要打前5名就犒賞自己可以吃拉麵，拿冠軍可以多一個選項。

會如此低調慶祝，其實與家庭背景有關，李晶恩的父親是一名貨車司機，因疲勞駕駛而出車禍導致癱瘓，所以靠著打職業賽的獎金在幫助家庭。

只是業餘時期那段日子就比較辛苦，業餘選手沒獎金，有時還要幫父親找能協助身障人士的飯店，費用貴上不少。

關鍵字： LPGA高爾夫李晶恩
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