U18中華隊36人名單出爐　6月中藍白明星對抗賽爭國手

▲玉山盃，新北市，潘文輝。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃2日落幕，由新北市奪冠，結束後召開選訓會議挑中出U18中華隊36人名單。由冠軍隊新北市總教練周宗志擔任本屆U18中華隊執行教練，6月中進行藍白明星對抗賽，再選出最終20人名單，備戰8月30日在韓國釜山開戰的U18世界盃青棒賽。

中華隊36人名單中也包含王貞治盃青棒賽表現出色的球員，包括平鎮投手李晨薰等人，還有本屆玉山盃高一飆破150公里的兩位投手潘文輝、陳志杰都有入選。教練團則有新北市教練田家銘、鄭志強以及宜蘭縣教練黃郁倫。

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中華藍隊名單

投 手：

王彥程 (新北市)、李晨薰 (桃園市)

潘文輝 (新北市)、林聖榮 (臺北市)

洪宸毅 (桃園市)、朱添明 (雲林縣)

林昱珉 (新北市)

捕 手：

林辰勳 (新北市)、 張聖豪 (臺東縣)

內野手：

何恆佑 (新北市)、翁耀宗 (高雄市)

鄭宗哲 (高雄市)、林瑞均 (臺中市)

王順和 (新北市)

外野手、ＤＨ：

林志光 (臺東縣)、蔡佳諺 (新北市)

林吳晉瑋 (新北市)、陳震洋 (高雄市)

中華白隊名單

投手：

林子崴 (新北市)、陳柏毓 (桃園市)

陳志杰 (桃園市)、曾峻岳 (臺中市)

黃弘毅 (臺東縣)、余 謙 (臺東縣)

李慶隆 (新北市)

捕手：

羅暐捷 (高雄市)、石暐誠 (臺北市)

內野手：

李展毅 (臺北市)、林岳谷 (新北市)

李灝宇 (桃園市)、謝 毅 (臺東縣)

外野手、ＤＨ：

林子豪 (桃園市）、林政華 (臺東縣)

岳政華 (新北市）、張宥鈞 (桃園市)

王浩軍 (臺中市)