影／王柏融神繳5支5精彩集結　打擊率破3成洋聯第6

記者黃詩崴／綜合報導

火腿2日客場交手歐力士，王柏融擔任先發第5棒鎮守左外野，繳出旅日後首次5支安打的演出。5支5其中還包括1支二壘安打的長打，火腿也以8比5擊敗歐力士連續7戰不敗。王柏融在本場賽後打擊率也突破3成來到0.303，在火腿隊中僅次於近藤健介，在太平洋聯盟則是排在第6名。

2上王柏融首次打擊面對歐力士先發鈴木康平選到2好2壞後，挑到一記偏高失投球，打穿一二壘防線形成一壘安打；3上王柏融擊出中外野一壘安打；4上王柏融上場再度在2好2壞後敲出左外野一壘安打，也把鈴木康平給打退場。

6上王柏融上場打擊前歐力士換上左投齋藤綱記，王柏融在球數2好1壞落後的情況下，依舊敲出右外野一壘安打；8上王柏融面對歐力士第5任投手小林慶祐，選到2好2壞後敲出右外野直擊全壘打牆的二壘安打。

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王柏融今天上場繳出5支5的數據，每次上場打擊時壘上都有跑者不過沒有打點進帳，並且火腿後段打線也沒能把王柏融送回本壘得分，大王8上敲出二壘安打後被換代跑退場，這分最後有跑回來得分，不過得分數沒算在王柏融身上。

▲王柏融打擊率高居火腿第二。（圖／記者季相儒攝）



王柏融賽前打擊率0.279，再經過5支5的大進補後，打擊率一舉突破3成來到0.303，在火腿陣中僅次於近藤健介的0.330，排在太平洋聯盟打擊榜上第6名。