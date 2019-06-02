跆拳道大獎賽首設品勢　世大運隊出征羅馬移訓

▲世錦賽自由品勢金牌班底出征大獎賽。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運跆拳道品勢代表隊，在2日晚間飛往羅馬，進行第一次海外移訓，同時參加世界跆拳道大獎賽羅馬站賽，對打與品勢此次都會在這一站亮相。

大獎賽為對打賽事，在世界跆拳道聯盟賽會等級為G4，金牌可獲40分積分，規模與亞運同等級，品勢為首次列入，2018年台北世錦賽獲得前8名選手，才有獲邀參賽的資格。

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品勢項目安插在對打賽事的輪空時間，並只有比自由品勢，設有男單、女單、混雙以及5人混合團體賽，6名世大運正選選手中，只有蘇佳恩與陳柏凱參賽，其餘則進行觀摩與移地訓練。

自由品勢男單由林禹翰（世錦賽17歲以上組銀牌）參加，女單由林侃諭（世錦賽女團銅牌）參加，蘇佳恩、陳柏凱（世錦賽混雙銀牌）出征混雙，王道鋐、張凱健、戴鈺錠、張紋慈、高碧緣（世錦賽團體金牌）將在5人混合團體賽亮相。

世大運正選名單為李晟綱、陳柏凱、徐語澤、陳以瑄、蘇佳恩以及李婕瑜，其中徐語澤因受傷可能由黃勝鵬頂替。

對打方面，因膝蓋開刀錯過世錦賽與世大運選拔的黃鈺仁，將從羅馬站開始展開奧運搶分計畫，他在世錦賽後，男子68公斤級奧運積分排名掉到第7，至少要升回第6名才有奧運機會。

2020年東京奧運透過奧運積分排行榜前5名，以及大滿貫系列賽總冠軍，自動產生奧運門票，68公斤級李大勛排名第1，加上可能摘下大滿貫冠軍，因此黃鈺仁至少要排名第6，才可能遞補獲得奧運門票。

▲林侃諭。（圖／記者洪偵源攝）